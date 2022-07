Mercedes: Ersatzteile bereiteten Kopfzerbrechen

Nachdem beide Mercedes-Piloten im Qualifying zum Spielberg-Sprint von der Strecke gerutscht waren, gab es für die Team-Weltmeister viel zu tun, wie der leitende Ingenieur Andrew Shovlin erklärte.

Zwei Abflüge innerhalb von wenigen Minuten – das Qualifying auf dem Red Bull Ring fand für Mercedes ein jähes und unliebsames Ende. Erst verabschiedete sich Lewis Hamilton in Kurve 7 von der Zeitenjagd, kurz nach der Streckenfreigabe fand auch George Russell nicht den nötigen Grip, um auf der Bahn zu bleiben.

«Das war ein frustrierendes Ende eines Qualifyings, das eigentlich ordentlich aussah», seufzte denn auch Andrew Shovlin. «Das Auto hat gut funktioniert, und das erste Training war arbeitsreich und produktiv. Die Fahrzeugbalance war in dieser Session ziemlich gut, was nützlich ist, wenn man nur eine Stunde vor dem Qualifying Zeit hat, um das Set-up auszusortieren», erzählte der Ingenieur.

«Für das Qualifying haben wir die Balance ein wenig optimiert und fuhren einige solide Runden, als beide Fahrer für eine Schrecksekunde sorgten und in der Streckenbegrenzung landeten. Wir haben viel Arbeit vor uns, um die Autos in die Startaufstellung zum Sprint zu bekommen», gestand der Brite.

Und der 48-Jährige verriet: «Wir sind noch dabei, das Ausmass der Schäden einzuschätzen, aber bei beiden Unfällen wurden mehrere gleiche Komponenten an beiden Autos beschädigt, was es aus Sicht der Ersatzteilversorgung ziemlich schwierig macht.» Die Analyse ergab später, dass bei beiden Rennern der Unterboden beschädigt wurde. Sicherheitshalber wurden die Getriebe ausgetauscht. Und im Fall von Hamilton musste sogar das Chassis ausgetauscht werden.

«Wir werden tun, was wir können, um sicherzustellen, dass beide Autos am Start stehen werden», versprach Shovlin, der sich auch Mut machte: «Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass der Sprint uns die Möglichkeit gibt, vor dem Hauptrennen in der Startaufstellung weiter nach vorne zu kommen. Wir werden hart auf dieses Ziel hinarbeiten.»

Startaufstellung Sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,458

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083