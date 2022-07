Christian Horner: «Werden zurückschlagen»

Nachdem Max Verstappen in Spielberg mit dem honen Reifenabbau zu kämpfen hatte, musste sich der Champion mit dem zweiten Platz begnügen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war dennoch zufrieden mit ihm.

Die Formel-1-Fans am Red Bull Ring kamen zahlreich, und viele davon wollten Red Bull Racing-Star Max Verstappen auf der Heimstrecke seines Teams siegen sehen. Doch daraus wurde nichts, denn der Champion und WM-Leader hatte mit dem hohen Abbau seiner Reifen zu kämpfen.

Als Zweiter hinter Sieger Charles Leclerc betrieb der Niederländer aber die bestmögliche Schadensbegrenzung, während sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez nach einem unverschuldeten Startcrash schliesslich seinen Dienstwagen vorzeitig an der Box abstellen musste.

Darüber freute sich auch Christian Horner. Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte bei «Sky Sports F1»: «Das waren sehr wichtige Punkte, die wir holen konnten, und Gratulation an Ferrari, sie hatten heute während des grössten Teils des Rennens das schnellere Auto. Max konnte am Ende etwas zurückkommen, aber er kämpfte ab der Mitte des ersten Stints mit dem Reifenabbau und es war schwierig, dagegen anzukämpfen.»

«Ferrari konnte die Reifen etwas besser schonen und offensichtlich hatten sie einen Tempo-Vorteil, und dadurch hast du natürlich auch strategisch mehr Optionen», fuhr der Brite fort. «Wir konnten dennoch die schnellste Rennrunde erobern, doch wir hatten nicht die gleiche Reichweite, die wir im Sprint hatten, und das müssen wir erst verstehen.»

«Es war sehr enttäuscht, dass wir Checo verloren haben, wir sind da sehr enttäuscht. Ich glaube, Mercedes mag es nicht, wenn unsere Autos in der vierten Kurve aussen überholen. Aber wir haben mit Max im Sprint und Rennen nur fünf Punkte verschenkt, das ist also nicht so schlimm. Wir werden nun in Frankreich zurückschlagen», ergänzte Horner.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3