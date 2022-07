Carlos Sainz (Ausfall): «Mir fehlen die Worte»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz musste in Spielberg nach seinem starken Silverstone-Sieg eine bittere Pille schlucken: Der Spanier fiel wegen eines Motorschadens mit brennendem Heck auf Podestkurs liegend aus.

«Nein, nein, nein, nein», funkte Carlos Sainz, als er im Österreich-GP merkte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Doch den Motorschaden konnte er auch nicht verhindern – der Ferrari-Star stellte seinen Renner mit brennendem Heck am Streckenrand ab. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er schliesslich aussteigen konnte. Das geschah nicht sofort, denn zunächst rollte sein Ferrari rückwärts bergab, bis die Streckenposten für Abhilfe sorgten.

«Es gab absolut keine Vorzeichen, dass sich ein Motorschaden etwas ereignen würde, alles geschah sehr plötzlich», seufzte der Spanier nach dem bitteren Ausfall im elften Saisonrennen, das sein Teamkollege Charles Leclerc für sich entscheiden konnte. «Mir fehlen die Worte, denn wir haben diesmal viele Punkte verloren.»

Das schmerze vor allem auch mit Blick auf das Team-Ergebnis, fügte Sainz an. «Ich glaube, wir hätten locker den ersten und zweiten Platz holen können. Das ist natürlich nicht ideal, und wir werden uns das anschauen müssen. Aber das Tempo war vorhanden und der Reifenabbau war sehr moderat. Wir waren wirklich schnell unterwegs», erklärte er weiter.

«Ich werde das mitnehmen und den Ausfall so schnell wie möglich verdauen», sagte der 27-Jährige. «Das ist nicht so einfach, denn wir waren dabei, den Rückstand auf Max Verstappen und auf Red Bull Racing zu verringern, und das mit einen sehr guten Ergebnis. Da ist so ein Ausfall natürlich herzzerreissend. Aber wir müssen weiter Gas geben und das Ganze verdauen, denn es liegt immer noch eine lange Saison vor uns.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3