Andreas Seidl: «Haben grossen Kampfgeist gezeigt»

Nachdem Lando Norris und Daniel Ricciardo im Rennen auf dem Red Bull Ring einen Top-10-Platz erreichen konnten, zieht McLaren-Teamchef Andreas Seidl eine positive Bilanz.

Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Daniel Ricciardo durften sich in Spielberg über frische WM-Zähler freuen. Der junge Brite fuhr von Startplatz 10 los und kreuzte die Ziellinie als Siebter. Sein Teamkollege fuhr von Position 11 los und wurde Neunter. Damit ist auch Teamchef Andreas Seidl zufrieden.

«Nach einem harten Sprint-Wochenende hier in Spielberg, ist es ein gutes Ergebnis, mit beiden Autos zu punkten. Nach einer guten Aufholjagd im Sprint starteten wir von den Positionen 10 und 11 und das Ziel lautete schlicht, nach vorne zu kommen. Mit den Plätzen 7 und 9 sind wir sehr zufrieden, nachdem wir das Wochenende mit einigen Problemen am Freitag begonnen hatten», erklärte der Deutsche.

«Lando und Daniel gebührt viel Dank, sie haben grossen Kampfgeist gezeigt und das Gleiche gilt auch für das Team, das an diesem Wochenende hart gearbeitet hat», erklärte der Ingenieur. «Wir haben ein sauberes Rennen gezeigt und acht wertvolle Punkte gesammelt.»

«Jetzt machen wir eine kurze Pause, um uns auszuruhen, neu zu starten und unsere Leistung zu analysieren, bevor wir in Frankreich wieder an den Start gehen. Wir freuen uns auf das kommende Rennen auf dem Circuit Paul Ricard», erklärte Seidl mit Blick auf das zwölfte Kräftemessen, das am Wochenende des 24. Juli ausgetragen wird.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3