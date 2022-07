Sergio Pérez über FIA-Kommissare: Viele Widersprüche

Alleine im Grand Prix von Österreich notierten die Rennkommissare 43 Vergehen, weil Piloten neben der Bahn waren. In Silverstone war das kaum ein Thema. GP-Asse wie Sergio Pérez sind verwirrt.

Nicht erst seit dem kontroversen WM-Finale 2021 in Abu Dhabi zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen sagt Formel-1-Champion Jacques Villeneuve: «Vielleicht ist es endlich Zeit für permanente Rennkommissare.»

Dieser Ansicht sind auch viele Grand-Prix-Fahrer, wie Charles Leclerc, Carlos Sainz oder Sergio Pérez. So monieren seit Jahren, dass die Entscheidungen der Rennpolizei vom einen WM-Lauf zum nächsten zu wenig konstant seien.

Jüngstes Beispiel Silverstone und Red Bull Ring: In England war das Verletzten von Pistengrenze so gut wie kein Thema, in der Steiermark hielten die Regelhüter alleine im Grand Prix 43 Vergehen fest, und weil Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris und Guanyu Zhou dabei Wiederholungstäter waren, erhielten sie je eine Fünfsekunden-Strafe.

Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen steht fest: «Macht mehr Kiesbetten an den Strecken, statt ständig Strafen auszusprechen.»

Verstappens Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez ergänzt: «Für unseren Sport wäre es von Vorteil, permanente Rennkommissare zu haben.»



Zur Erinnerung: Pro Rennwochenende sind vier FIA-Kommissare and er Arbeit, dabei immer ein früherer Rennfahrer und ein Vertreter des jeweiligen Landes.



Kritik gab es in der ersten Saisonhälfte auch für Entscheidungen der beiden Rennleiter Niels Wittich aus Deutschland und Eduardo Freitas aus Portugal, die nach der Trennung von Michael Masi von der FIA eingesetzt werden. Hier findet Pérez: «Wir müssen ihnen mehr Zeit geben. Im Moment gibt es hier viele Widersprüche, aber es ist wichtig, dass wir alle am gleichen Strang ziehen.»



Auch unter den Teamchefs gibt es Befürworter der Lösung permanente Rennkommissare. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir müssten alles tun, um harten Sport zu begünstigen und Strafen zu verringern. Mir ist klar, dass die Regeln immer zu einem gewissen Punkt Auslegungssache sind. Daher plädiere ich für permanente Rennkommissare. Wir bräuchten Schiedsrichter, die mit Augenmass darüber urteilen, was ein Rennzwischenfall ist und was nicht.»



In Silverstone war aufgefallen, dass die Rennleitung den Piloten eine sehr lange Leine liess, besonders im Zweikampf. In Österreich wurde gemessen daran streng geahnet. Und genau diese Ungleichmässigkeit bringt die Piloten zur Verzweiflung. McLaren-Fahrer Lando Norris findet: «In einigen Situationen ist das Eingreifen der FIA einfach unvernünftig.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3