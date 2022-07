Mick Schumacher: Noch nicht bereit für ein Top-Team?

Mick Schumacher konnte in Silverstone und auf dem Red Bull Ring zwei Mal in Folge Punkte einfahren. Trotz der jüngsten Erfolge brauche der Deutsche aber noch Zeit, ist sich sein Landsmann Nico Rosberg sicher.

In Silverstone ist der Knoten endlich geplatzt: Mick Schumacher schaffte es zum ersten Mal in seiner GP-Karriere in die Punkte: Als Achter sammelte er in seinem 31. GP-Einsatz die ersten vier WM-Zähler. Beim darauffolgenden Rennen in Spielberg – dem jüngsten Kräftemessen der Formel 1 – legte der Haas-Pilot mit dem sechsten Platz und acht weiteren Punkten nach. Dafür kassiert er von vielen GP-Kollegen, Teamchefs und Formel-1-Experten viel Lob.

Auch Nico Rosberg erklärt im «Eurosport»-Interview: «Mick hat schwierige Wochen hinter sich und wir freuen uns daher alle, dass er nun einen schönen Durchbruch geschafft hat.» Dr Erfolg sei «psychologisch unheimlich viel wert» für den jungen Deutschen, sagt der Weltmeister von 2016. «Das trägt ihn und das hilft ihm in den kommenden Rennen.»

Dennoch sei sein Landsmann noch nicht bereit für den Aufstieg in ein Top-Team, betont Rosberg. «Er braucht noch Zeit in seiner Entwicklung. Das haben die zurückliegenden Rennen gezeigt. Deswegen wäre es für ihn sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, bevor er ein Spitzenteam anpeilt.»

Bestes Beispiel sei Mercedes-Aufsteiger George Russell, der drei Jahre im Schlusslicht-Team Williams ausharren musste, bevor er im Silberpfeil an der Seite von Rosbergs früherem Teamkollegen Lewis Hamilton Gas geben durfte. «Dann war er bereit für den Aufstieg zu Mercedes. Da muss man nichts überstürzen», erklärt der 37-Jährige.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3