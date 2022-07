Carlos Sainz (Ferrari): «Kann mich noch verbessern»

Ferrari-Star Carlos Sainz kam im Österreich-GP wegen seines kaputten Motors nicht ins Ziel. Bis zum Ausfall war der Spanier aber gut unterwegs. Trotzdem bleibt er bei seiner Selbsteinschätzung vorsichtig.

Der Saisonauftakt gestaltete sich für Carlos Sainz nach zwei starken ersten Rennen vergleichsweise enttäuschend. Während sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc in den ersten fünf Grands Prix vier Mal auf dem Podest landete – zwei Mal davon als Sieger – musste sich der Spanier mit drei Podestplätzen und zwei Ausfällen begnügen.

Beim Heimspiel in Spanien verpasste der 27-Jährige das Podest als Vierter nur knapp, in Monte Carlo sorgte er mit dem zweiten Platz für Wiedergutmachung. Das Highlight seiner bisherigen Saison setzte er in Silverstone, auf dem Traditionskurs eroberte er die Pole und den ersten Platz – damit durfte er seinen ersten GP-Sieg feiern.

Die jüngsten Erfolge stimmen zuversichtlich für die zweite Saisonhälfte. Sainz erklärt im «Sky Sports F1»-Gespräch denn auch: «Ich denke, wir haben in den vergangenen Rennwochenenden einen besseren Job gemacht. Monaco war schon ein Wendepunkt, ich konnte dort um die Pole mitkämpfen.»

«Auch in Baku war ich im Fight für die Pole dabei und in Kanada konnte ich im Kampf um den Rennsieg mitmischen», fügt der Rennfahrer aus Madrid an, betont aber auch: «Ich habe etwas Schwung aufnehmen können, bin aber noch nicht bei 100 Prozent. Ich denke, ich kann mich noch verbessern.»

Aus dem Titelrennen will er sich noch nicht verabschieden, wie Sainz klarstellt: «Ich denke, es ist noch früh, schauen wir mal, wie es am Ende der Saison aussieht. Das habe ich nach dem zweiten Platz in Bahrain und auch nach meinem Dreher in Barcelona gesagt: Es ist noch sehr früh, um darüber zu reden. Ich verstehe die Leute, die sagen, ich sei nicht der Ferrari-Pilot, der um den Titel kämpft, denn mein Saisonstart war eine Herausforderung. Aber ich habe in den letzten Jahren immer in der zweiten Saisonhälfte zulegen können, also müssen wir abwarten und schauen, wie sich die restlichen Rennen entwickeln werden.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3