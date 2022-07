Nico Rosberg: Lob für Umweltschützer Sebastian Vettel

Der frühere GP-Pilot Nico Rosberg engagiert sich seit dem Ende seiner GP-Karriere verstärkt für nachhaltige Projekte. Dass sich auch sein Landsmann Sebastian Vettel für den Umweltschutz einsetzt, findet er löblich.

Dass sich Sebastian Vettel für den Umweltschutz einsetzt, obwohl er als Formel-1-Pilot um die Welt reisen muss, um die Rennen zu bestreiten, empfinden einige Fans als heuchlerisch. Dem vierfachen Champion ist das egal, für ihn ist der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und mehr Gleichheit genauso eine Herzensangelegenheit wie das Rennfahren, lautet seine einfache und direkte Antwort auf die entsprechende Kritik.

Der Deutsche erntet aber auch viel Lob für seinen Blick über den Formel-1-Tellerrand hinaus. Etwa von seinem früheren Gegner und Landsmann Nico Rosberg. Dieser erklärt im «Eurosport»-Interview: «Ich hätte erwartet, dass es unmöglich ist, das für die Menschen glaubwürdig herüberzubringen. Aber Sebastian macht das aus tiefster Überzeugung und das finde ich sehr schön.»

Und der Weltmeister von 2016 sagt: «Das Racing birgt einen Konflikt. Einerseits ist er emotional im Kampf gebunden, die Umwelt mit vielen Aktionen zu unterstützen. Andererseits trägt er mit den Reisen und der Sprit-Verbrennung selbst zum Klimawandel bei. Aber es ist leider so, dass seine grosse Leidenschaft derzeit noch nicht klimaneutral funktioniert.»

«Und dieser Passion möchte er einige weitere Jahre nachgehen. Aber ich finde es löblich, dass er sich für diesen Bereich so stark macht – und es kommt auch authentisch rüber», stellt Rosberg daraufhin klar.

Die Forderung einiger Fans, Vettel müsse konsequenterweise seinen Rennfahrer-Helm an den Nagel hängen, kann er nicht nachvollziehen. «Seine grösste Leidenschaft an den Nagel zu hängen, wäre viel verlangt. Aber wenn er sich gleichzeitig für den Kampf gegen den Klimawandel engagiert und das Thema unterstützt, ist das in Ordnung», betont der 37-Jährige.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3