Frankreich-GP im Fernsehen: Sorgen um Streckengrenzen

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet auch in Le Castellet viele Ausritte der GP-Stars

In Spielberg sorgten die Streckengrenzen für viele gestrichene Rundenzeiten und Kritik von Max Verstappen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet in Frankreich dieselbe Diskussion.

Ganze 43 Rundenzeiten wurden während des Österreich-GP auf dem Red Bull Ring wegen Missachtung der Streckengrenzen gestrichen, mit Pierre Gasly, Lando Norris, Sebastian Vettel und Guanyu Zhou erhielten für das gleiche Vergehen gleich vier Fahrer eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und jeweils einen FIA-Strafpunkt.

Das sorgte für Kritik, so ärgerte sich Lando Norris: «Man kann die weissen Linien nicht sehen und muss raten, wo sie liegen. Und ich bin offensichtlich nicht gut im Raten. Ich habe wegen des Überschreitens in der ersten Kurve eine Warnung bekommen, und das war einfach nur ein totaler Fahrfehler, der Zeit gekostet hat. So gesehen ist das schon etwas dumm.»

Auch WM-Leader und Titelverteidiger Max Verstappen erklärte, die vielen Strafen wegen der Streckengrenzen werfen kein gutes Licht auf den Sport. «Die ganzen Diskussionen darum waren an diesem Wochenende ein Witz», sprach der Red Bull Racing-Star Klartext.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erwartet auch in Le Castellet viele Streckengrenzen-Überschreitungen. «Die Streckencharakteristik lädt dazu ein, die Streckengrenzen zu überschreiten. Und ich denke, auf dem Circuit Paul Ricard kann man durch Ausritte wirklich viel Zeit gutmachen. Ausserdem sind die Auslaufzonen gross», warnt der Brite.

Wer mitbekommen will, wie sich die GP-Stars auf dem französischen Rundkurs schlagen werden, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum zwölften Rennwochenende in Le Castellet.

