Zak Brown (McLaren): «Colton Herta? Das ist ernst»

McLaren-CEO Zak Brown wehrt sich gegen die Darstellung, McLaren haben sich mit dem Formel-1-Test von IndyCar-Star Colton Herta einen PR-Gag geleistet. «Wir setzen niemandem zum Spass ins Auto.»

Der 22-jährige Colton Herta hat vor kurzem einen Formel-1-McLaren getestet, der siebenfache IndyCar-Laufsieger sass in Portugal in einem 2021er McLaren MCL35-Mercedes. Danach erhielt der junge US-Amerikaner von McLaren-Teamchef Andreas Seidl viel Lob für seine professionelle Herangehensweise und seinen Speed. Es machte allerdings auch die Unterstellung die Runde, McLaren habe den Test ohne Aussicht auf ein Engagement ausgeführt. So etwas bringt McLaren-CEO Zak Brown in Rage.

Der 50-jährige Kalifornier widerspricht: «Wir setzen niemanden zum Spass ins Formel-1-Auto. Klar ist es fabelhaft, dass Colton ein Amerikaner ist, aber es geht hier um Leistung, nicht um Nationalität.»

«Wenn wir uns für einen Fahrer interessieren, dann geht es um Fragen wie: Handelt es sich hier um einen potenziellen GP-Sieger? Um einen Mann sogar, der vielleicht eines Tages ein Wörtchen um den Titel mitreden kann? Das ist für uns massgeblich», so Zak Brown im Podcast F1 Nation. «Klar gibt es geschäftliche Boni – wir sind ein britisches Team, also passt ein britischer Fahrer. Wir achten aber auch auf Märkte in Amerika und Asien, also spielt das auch eine Rolle.»

«Aber nochmals: Es muss ein Siegfahrer sein, denn dies verlangen unsere Sponsor-Partner von uns. Colton Herta hat im IndyCar-Sport grossen Eindruck gemacht. Und er war in Europa einst Stallgefährte von Lando Norris, der Sport hier ist ihm also nicht unbekannt.»



Nach dem Dreitage-Test im Autódromo do Algave bei Portimão steht für Herta fest: «Kein Profi-Rennfahrer würde eine Chance in der Formel 1 ablehnen. Ich bin davon überzeugt, dass ich mithalten könnte. Ich hoffe, ich erhalte eines Tages die Gelegenheit, das beweisen zu dürfen.»

