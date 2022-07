Max Verstappen: «Darauf wird es ankommen»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verrät, worauf er sich beim anstehenden Rennwochenende in Le Castellet konzentrieren wird. Auch sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez hofft auf einen starken Auftritt.

Das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez hat allen Grund, zuversichtlich auf das Rennen in Frankreich zu blicken. Denn im vergangenen Jahr haben die beiden Teamkollegen auf dem Circuit Paul Ricard ein starkes Ergebnis erzielt.

Der spätere Weltmeister und diesjährige Titelverteidiger konnte das Rennen gewinnen, obwohl er als einziger der Top-10-Piloten zwei Boxenstopps einlegte. Sein Stallgefährte aus Mexiko durfte den dritten Platz bejubeln. Der Niederländer betont denn auch: «Wir haben im vergangenen Jahr ein gutes Team-Ergebnis in Frankreich erzielt.»

Zum Wochenende auf dem Rundkurs in Le Castellet sagt der WM-Leader: «Die Strecke umfasst viele technische Abschnitte und Highspeed-Kurven, deshalb wird es darauf ankommen, wie gut man die Reifen schonen kann – speziell mit Blick auf die Prognose der Wetterexperten, die sehr heisse Temperaturen voraussagen.»

Pérez hofft auf einen starken Auftritt, denn beim jüngsten Kräftemessen denn auf dem Red Bull Ring erlebte der 32-Jährige aus Guadalajara ein schwieriges Wochenende, das er mit Platz 5 beenden konnte. «Wir hatten in den vergangenen drei Rennen zwei Ausfälle, und das können wir uns mit Blick auf die WM nicht leisten. Deshalb werde ich in Frankreich alles daran setzen, das Blatt zu wenden», verspricht er.

Seine Titelchance will der WM-Dritte wahren: «Ich bin immer noch im Rennen um den WM-Titel in der Fahrer-Wertung, deshalb ist es auch für mich persönlich wichtig, keine weiteren Punkte zu verlieren. Letztes Jahr habe ich in Frankreich meinen zweiten Podiumsplatz mit dem Team geholt und ich hoffe, dass ich es auch in diesem Jahr aufs Treppchen schaffen werde.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3