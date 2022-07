Otmar Szafnauer: «Suchen langfristige Lösungen»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer spricht über die jüngsten Probleme, die Fernando Alonso und Esteban Ocon an den jüngsten Rennwochenenden bekundet haben, und die Suche nach den geeigneten Lösungen.

Das jüngste Rennen auf dem Red Bull Ring beendeten beide Alpine-Piloten auf einem Top-10-Platz. Esteban Ocon sammelte als Fünfter 13 frische WM-Zähler, Fernando Alonso durfte sich als Zehnter immerhin über einen neuen Punkt freuen. Aber das Wochenende lief nicht ohne Probleme ab.

Der zweifache Weltmeister musste aus der letzten Startreihe losfahren, weil sein Renner kurz vor dem Start nicht angelassen werden konnte. Die genauere Analyse ergab, dass jene Box, welche die elektronische Steuereinheit mit Strom versorgt, die Ursache für den Ausfall war. Auch Ocon bekundete Probleme, bei ihm war es die Benzinpumpe, die schon in Silverstone für Ärger sorgte und auch in Spielberg Kopfzerbrechen bereitete.

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer betont: «Wir haben Massnahmen ergriffen, um eine Wiederholung des Problems an Fernandos Auto zu verhindern. Bei Esteban haben wir an einer Lösung für die Benzinpumpe gearbeitet und gleichzeitig analysiert, was Bosch als Lieferant unternommen hat, um dieses Problem zu lösen.»

Und der 57-Jährige betont: «Wir arbeiten hart daran, nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Lösungen zu finden, um zu verhindern, dass die Probleme, die wir in Österreich hatten, wieder auftauchen.»

Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Ocon 52

09. Bottas 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3