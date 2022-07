FP1 Frankreich: Charles Leclerc top, Strafe für Sainz

Ferrari-Star Charles Leclerc war im ersten freien Training der Einzige, der eine 1:33er-Zeit schaffte. Damit setzte er sich an die Spitze der Zeitenliste. Sein Teamkollege Carlos Sainz muss eine Motor-Strafe hinnehmen.

Die Formel-1-Piloten wurden zum ersten freien Training in Le Castellet wie erwartet von heissen Temperaturen und einem strahlend blauen Himmel begrüsst. Das Thermometer zeigte 29,5 Grad Celsius an, der Asphalt des Circuit Paul Ricard hatte sich auf 54,4 Grad aufgeheizt, als die ersten Fahrer ausrückten.

Zuschauen mussten Lewis Hamilton, der seinen Silberpfeil Ersatzmann Nyck de Vries überliess, und Valtteri Bottas, dessen Alfa Romeo-Renner von Robert Kubica bewegt wurde. Bereits in den ersten zehn Minuten bekundete der erste Fahrer Sorgen. Pierre Gasly funkte, dass sein AlphaTauri-Auto wegen eines Motor-Problems unfahrbar sei.

Nach zehn Minuten führte WM-Leader Max Verstappen die Zeitenliste mit 1:35,727 min an. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez folgte mit 0,435 sec Rückstand auf Platz 2 vor dem McLaren-Duo Daniel Ricciardo und Lando Norris. Charles Leclerc, George Russell, Sebastian Vettel, De Vries, Kevin Magnussen und Nicholas Latifi komplettierten die Top-10 vor Lance Stroll, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher.

Robert Kubica, Guanyu Zhou, Alex Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon und Fernando Alonso hatten noch keine Runde gedreht. Dies holten die sechs Fahrer in den kommenden 10 Minuten nach, in denen alle fleissig ihre Runden drehten. Die Reihenfolge an der Spitze lautete auch nach dem ersten Drittel des Trainings: Verstappen vor Pérez. Der Mexikaner sorge mit einem Dreher in der dritten Kurve für die ersten gelben Flaggen. Beide Red Bull Racing-Stars waren auf weichen Reifen unterwegs, genauso wie Leclerc, der sich dahinter einreihte.

Neue Motor-Teile für Carlos Sainz

Während die Piloten fleissig ihre Runden drehten, veröffentlichte die FIA die Liste der verwendeten Motoren-Teile, und diese offenbarte, dass Carlos Sainz nach seinem Motor-Platzer in Spielberg eine zweite Batterie und eine dritte Steuereinheit bekommen hat.

Dies bedeutet, dass dem Spanier eine Startplatz-Strafe blüht. Je nach dem, wie viele weitere Komponenten am Wochenende ausgetauscht werden, muss der 27-Jährige aus Madrid vom Ende des Startfeldes ins Rennen steigen. Auch Hamilton bekommt für den zwölften Saisonlauf neue Motor-Teile, mit diesen wird das erlaubte Kontingent aber nicht überschritten, weshalb er keine Strafe dafür kassiert.

Auch zur Halbzeit führte Verstappen die Zeitenliste an, kurz danach setzte sich aber Sainz mit 1:34,268 an die Spitze. Verstappen, Russell, De Vries, Pérez, Albon, Leclerc, Vettel, Gasly, Ricciardo, Ocon, Alonso, Zhou, Norris, Latifi, Magnussen, Tsunoda, Kubica, Stroll und Schumacher folgten dahinter.

Doch Verstappen liess das nicht auf sich sitzen, er brannte eine 1:34,021 min in den Asphalt und übernahm damit die Führung. Auch Leclerc konnte die vorherige Bestmarke seines Ferrari-Teamkollegen übertrumpfen und sich vor seinem Stallgefährten auf dem dritten Platz einreihen.

Bis zum Ende der ersten Trainingsstunde leuchtete ein paar Mal ein neuer Name an der Spitze der Zeitenliste auf. Letztlich behielt Leclerc mit 1:33,930 min die Nase vorn. Verstappen, der die 5,842 km 0,091 sec langsamer umrundete, musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

1. Training, Le Castellet

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,930 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,021

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,268

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,881

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,979

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,174

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,232

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,414

09. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:35,426

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,660

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,676

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,810

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,828

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:35,851

15. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,875

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:36,022

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,104

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,127

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:36,332

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,043