Max Verstappen: «Konnte nur einmal angreifen»

Max Verstappen konnte auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet seinen siebten Saisonsieg einfahren. Der Red Bull Racing-Star kam vor dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell ins Ziel.

Ferrari hatte in Le Castellet gute Karten, um sich den Sieg im Rennen zu sichern, denn Charles Leclerc durfte nach seinem starken Auftritt im Qualifying tags zuvor von der Pole losfahren. Der Monegasse machte beim Start denn auch alles richtig, und sicherte sich die Führung vor Max Verstappen, der keinen Weg am roten Renner aus Maranello vorbei fand.

Doch in der 18. Runde leistete sich Leclerc einen folgenschweren Fehler, der ihn in der elften Kurve in die Reifenstapel beförderte. Hinterher übte sich der 24-Jährige in Selbstkritik. Er ärgerte sich: «Wenn ich weiterhin solche Fehler mache, dann verliere ich zu viele Punkte.» Auch für seinen Teamkollegen Carlos Sainz verlief das Rennen nicht nach Wunsch.

Der Spanier musste da Feld von hinten aufrollen, weil er nach seinem Motor-Platzer von Spielberg mit einer neuen Antriebseinheit unterwegs war, die das erlaubte Kontingent überschritt. Der 27-Jährige kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe, weil er nach einem Boxenstopp nicht auf sichere Weise wieder auf die Boxengasse geschickt wurde. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Fünfter.

Den Sieg sicherte sich Max Verstappen, der zum siebten Mal in diesem Jahr und zum 27. Mal in seiner bisherigen GP-Karriere den ersten Platz bejubeln durfte. «Wir hatten von Anfang an ein gutes Tempo. Ich setzte Charles unter Druck, konnte aber nur einmal angreifen, weil die Reifen bei diesen Temperaturen überhitzen.»

«Wir haben einfach versucht, ruhig und nah dran zu bleiben. Ich bog etwas früher an die Box ab und natürlich war es unglücklich für Charles, und ich hoffe, es geht ihm gut. Ich fuhr nach seinem Ausfall einfach mein Rennen zu Ende und schonte meine Reifen», ergänzte der WM-Leader.

Lewis Hamilton, der als Zweiter ins Ziel kam, verriet: «Das war ein hartes Rennen, denn meine Trinksystem hat nicht funktioniert. Das war ein grossartiges Ergebnis, wenn man bedenkt, wie gross unser Rückstand an diesem Wochenende war. Die Zuverlässigkeit ist ein Bereich, in dem mein Team bisher sehr gut war, deshalb gratuliere ich der ganzen Mannschaft, ohne die ich diesen Podestplatz nicht eingefahren hätte.»

George Russell, der sich den dritten Rang gern Sergio «Checo» Pérez erkämpfte, fügte lächelnd an: «Ich bin etwas verschwitzt und kaputt. Aber unser Tempo war gut, auch wenn ich beim Restart wirklich mühe hatte, die Reifen aufzuwärmen. Deshalb konnte mich Checo unter Druck setzen. Entsprechend erleichtert war ich, als ich die Zielflagge sah.»

Verstappen führt die WM-Tabelle nun mit 233 Punkten vor Leclerc (170 Punkte) an, dahinter folgt Pérez (163 Punkte) vor Sainz (144 Punkte), Russell (143 Punkte) und Hamilton (127 Punkte).

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3