Fernando Alonso (P6): «Ein sehr solides Rennen»

Das Alpine-Team darf das Heimrennen auf dem Circuit Paul Ricard als Erfolg verbuchen, denn sowohl Fernando Alonso als auch Esteban Ocon konnten wichtige Punkte sammeln, die den Rennstall auf den vierten WM-Zwischenrang in der Konstrukteurswertung vorrücken lassen. Der Spanier schaffte es als Sechster ins Ziel, Lokalmatador Ocon wurde Achter.

Alonso erklärte hinterher: «Ich bin mit unserem Rennen heute zufrieden. Es wurde von unserer Seite aus gut umgesetzt, und wir konnten das Tempo und die Reifen gut kontrollieren. Wir mussten an diesem Wochenende viel an der Fahrzeugbalance arbeiten, aber am Ende kamen wir knapp hinter den ersten Fünf ins Ziel. Das war ein sehr solides Rennen, in dem wir weitere Punkte sammeln konnten.»

Und der zweifache Weltmeister schilderte: «Ich hatte einen guten Start und fuhr bis auf die fünfte Position vor, doch dann fiel ich auf den sechsten Platz zurück. Das zeigt, dass wir, wenn wir ein sauberes Wochenende wie dieses haben, in der Top-6 landen können. Hoffentlich können wir diese Konstanz auch in der zweiten Saisonhälfte beibehalten und unseren Schwung mitnehmen.»

Ocon fasste seinerseits zusammen: «Unser Ziel war es, mit beiden Autos in die Punkte zu fahren, und das haben wir geschafft! Ich bin mit meinem Rennen zufrieden, und es war grossartig, vor den heimischen Fans zu fahren, die uns das ganze Wochenende über unglaublich unterstützt haben - vielen Dank an sie.»

«Es war ein hartes Rennen in der Hitze, und ich habe einige enge Zweikämpfe austragen können. Wir sind jetzt Vierter in der Konstrukteurswertung, also gehen wir mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause und sind motiviert, diese Position zu halten», fügte der Franzose an.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3