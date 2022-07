George Russell (Mercedes): «Kommen der Spitze näher»

George Russell erkämpfte sich auf dem Circuit Paul Ricard den 3. Platz und durfte somit zusammen mit seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton aufs Podest. Hinterher sprach er von einem langen und harten Rennen.

Das Rennwochenende in Le Castellet endete für das Mercedes-Team versöhnlich: Nachdem das Silberpfeil-Duo im Qualifying noch einen grossen Rückstand auf die Spitzenzeit hatte hinnehmen müssen, schafften es die beiden Sternfahrer aufs Podest: Lewis Hamilton wurde hinter Sieger Max Verstappen Zweiter, sein Teamkollege George Russell bezwang Verstappens Stallgefährten Sergio «Checo» Pérez im Kampf um Platz 3 und durfte mit aufs Treppchen.

Hinterher erklärte der junge Brite: «Es war ein langes und hartes Rennen. Unser Tempo war stark, aber wir hatten beim Restart mit dem Aufwärmen der Reifen zu kämpfen und Checo war stark unterwegs.» Der 23-Jährige gestand unumwunden: «Ich war froh, als ich die Zielflagge sah und den dritten Platz erobern konnte.»

«Wir machen grosse Fortschritte, aber wir müssen unsere Qualifying-Performance verbessern, denn es fehlt uns an Konstanz», analysierte der aktuelle WM-Fünfte. «Wir wissen, dass wir als Team Probleme mit dem Aufwärmen der Reifen haben, und das zeigte sich auch diesmal», betonte er noch einmal.

«Unser Renntempo war aber ganz in Ordnung, und wir kommen der Spitze immer näher», fügte Russell eilends an. «Wir tun alles, was wir können, um die Performance des Autos zu verbessern, und wir glauben, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, deshalb sind wir gespannt darauf, was die nächsten GP bringen werden.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3