Carlos Sainz verteidigt die Ferrari-Strategie

Die Ferrari-Strategen sorgten im Frankreich-GP für hochgezogene Augenbrauen, als sie Carlos Sainz zu einem späten Reifenwechsel an die Box holten. Der Spanier verteidigte sein Team hinterher.

Carlos Sainz musste den Frankreich-GP von Startplatz 19 in Angriff nehmen, weil er nach seinem Spielberg-Motorschaden mit neuen Teilen ins Rennen startete, die das erlaubte Motorteile-Kontingent überschreiten. Der 27-Jährige aus Madrid kämpfte sich trotz einer Zeitstrafe, die er fürs unsichere Wegfahren von der Box kassierte, bis auf den fünften Platz vor und hätte sogar Podestchancen gehabt.

Doch sein Team entschied sich, den Spanier an die Box zu rufen, und das taten die Team-Verantwortlichen just in jenem Moment, in dem er dabei war, den Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez zu überholen. Am Ende kreuzte der Ferrari-Star die Ziellinie als Fünfter hinter Pérez. Nach der Zielankunft erklärte Sainz, dass er fünf Sekunden vor dem Mexikaner hätte ins Ziel kommen müssen, um seine Podest-Chance zu wahren, und die Ferrari-Strategen hielten das nicht für möglich.

Der aktuelle WM-Vierte erklärte: «Das Team hat viel mehr Daten, sie müssen viel mehr Zahlen analysieren, und wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, bin ich voll und ganz davon überzeugt, dass sie es mit den besten Absichten und dem besten Willen getan haben.»

Er hätte ohnehin die Box besucht, auch wenn er nicht an Pérez vorbeigekommen wäre, offenbarte Sainz, der sich auch noch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte. Doch als er den Gegner überholte, wollte er durchfahren. «Aber unsere Berechnungen sagten, dass es unmöglich gewesen wäre, ohne Reifenwechsel ins Ziel zu kommen, und wegen der 5-Sekunden-Strafe lief ich ohnehin Gefahr, die Position zu verlieren. Wir wussten, dass wir mit dem fünften Platz und der schnellsten Rennrunde gute Punkte holen würden», fügte er an, räumte aber auch ein: «Im Eifer des Gefechts sah ich das noch anders.»

Und Sainz betonte bei «Sky Sports F1»: «Ich denke, das Team macht dieses Jahr einen sehr guten Job in Sachen Strategie. Wir werden für etwas kritisiert, was andere Teams vielleicht auch durchmachen. Jedes Mal, wenn es bei der Strategie knifflig wird, diskutieren wir darüber, aber das ist nicht so katastrophal, wie einige Leute behaupten. Wir diskutieren gerne über alles Mögliche, und gehen offen damit um.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3