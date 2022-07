Ferrari erklärt Gaspedal-Funkspruch von Leclerc

Nachdem Charles Leclerc im Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard abgeflogen war, sprach er am Funk vom Gaspedal. Hinterher erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, sas es damit auf sich hatte.

Der Abflug von Charles Leclerc in der elften Kurve des Circuits Paul Ricard kam unerwartet. Der Monegasse lag in Führung, als ihm das Heck ausbrach. Der Ferrari-Star drehte sich von der Piste und landete in den Reifenstapeln. Damit endete das zwölfte Kräftemessen der Saison mit dem dritten Nuller des Jahres für den fünffachen GP-Sieger.

Der Frust war Leclerc auch am Funk anzuhören: Er schrie und sprach davon, nicht Gas geben zu können. Später sprach der 24-Jährige aus Monte Carlo von einem klaren Fahrfehler, was auch Teamchef Mattia Binotto bestätigte. Der Italiener erklärte auch, was es mit dem Gaspedal-Funkspruch auf sich hatte und dass der Abflug nicht auf jene Probleme zurückzuführen war, die Leclerc bereits in der Schlussphase des Spielberg-Rennens bekundet hatte.

«Es gab kein Problem mit dem Gaspedal selbst, das hatte also nichts mit den Sorgen in Österreich zu tun. Das war ein echter Fehler von Charles und sowas kann passieren – selbst so fantastischen Fahrern wie ihm. Am Funk sprach er darüber, dass er sich nach dem Abflug nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnte», stellte Binotto klar.

«Ohne auf die Details der Prozedur einzugehen, ging es darum, im Rückwärtsgang wieder aus den Reifenstapeln zu kommen. Er war auf dem Gas, aber spürte nicht genügend Drehmoment vom Motor. Es lag also nichts im Argen mit dem Gaspedal», fügte der Ingenieur an.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3