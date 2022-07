Ungarn-GP im Fernsehen: Keine Atempause

Nur sieben Tage nach dem Frankreich-GP in Le Castellet kämpfen die GP-Stars wieder um WM-Zähler: Mit dem Rennen auf dem Hungaroring verabschiedet sich die Königsklasse in die Sommerpause.

Einmal müssen die Teams und Fahrer der Formel 1 noch ihr Bestes geben, danach dürfen sie in die wohlverdiente Sommerpause gehen, die Ende August mit dem Rennwochenende in Belgien (26. bis 28. August) endet. Mit dem Hungaroring erwartet sie eine enge, gewundene Piste, auf der das Überholen knifflig ist.

Haas-Pilot Kevin Magnussen sagt zum anstehenden 13. Kräftemessen der Saison in Ungarn: «Wie es aussieht, wird es auch in Ungarn heiss werden, und die Strecke hat es in sich, weil man auf den kurzen Geraden keine Atempause hat. Es ist physisch ohnehin eine Herausforderung, und mit der Hitze wird es noch anstrengender werden.»

Der Däne ist zuversichtlich, nach dem Ausfall in Frankreich wieder eine starke Leistung zeigen zu können: «Ich erwarte auf jeden Fall, dass unser Auto dort gut ist, denn es war in diesem Jahr auf vielen verschiedenen Strecken gut.»

Und mit Blick auf den Rundkurs vor den Toren von Budapest hält der 29-Jährige fest: «Ich mag den Hungaroring, denn für uns Fahrer fühlt es sich ein wenig wie eine Kartstrecke an, da es viele Kurven und keine langen Geraden gibt. Es macht Spass, dort auszurücken, auch wenn das Überholen schwierig ist. Entsprechend wichtig wird es sein, ein starkes Qualifying-Ergebnis zu erzielen, um eine gute Ausgangslage zu schaffen. Das wird sicherlich das Wichtigste an diesem Wochenende sein.»

Magnussen wird in Ungarn als Erster der beiden Haas-Piloten mit neuen Teilen am Auto des US-Rennstalls ausrücken. Dieses Privileg bekommt er, weil er in der WM-Tabelle als Elfter vor seinem Teamkollegen Mick Schumacher liegt. Wer live miterleben will, wie sich das Upgrade bewährt, findet hier die TV-Sendezeiten. Auch im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com können Qualifying und Rennen mitverfolgt werden.

Ungarn-GP im Fernsehen

