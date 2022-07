Alex Albon über Boxengasse in Frankreich: «Ein Chaos»

Im Frankreich-GP kollidierte Williams-Pilot Alex Albon in der Boxengasse beinahe mit Carlos Sainz, der seinen Reifenwechsel gerade absolviert hatte. «War wie in der NASCAR», erklärte er nach der Schrecksekunde.

Die Boxengasse des Circuits Paul Ricard ist zwar lang, dennoch liegen die Boxen so nah beieinander, dass es bei einer Gelbphase eng werden kann, wenn mehrere Piloten gleichzeitig zum Reifenwechsel abbiegen. Das durften auch Carlos Sainz und Alex Albon am eigenen Leib erfahren, denn das Duo krachte beinahe zusammen, als Sainz die Ferrari-Box verliess und der Williams-Pilot angerauscht kam.

Sainz kassierte eine 5-sec-Zeitstrafe für das unsichere Zurückkehren auf die Boxengasse und kam schliesslich als Fünfter ins Ziel. Albon musst sich mit dem dreizehnten Platz begnügen. Nach der Zielankunft sagte er über die Szene in der Boxengasse: «Ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen grenzwertig war.»

«Das war eine dieser Szenen, die es immer wieder gibt. Eigenartigerweise ist es in der Boxengasse in Le Castellet ziemlich eng, obwohl sie so lange ist. Ich verstehe nun, warum das Tempolimit nur 60 km/h beträgt. Als sich die Szene ereignete, herrschte dort ein Chaos. Es war wie in der NASCAR», erklärte der 26-jährige Londoner.

«Das Rennen war knifflig, aber es hat auch Spass gemacht. Wir waren über weite Strecken konkurrenzfähig und lagen nahe an den Punkterängen. Doch ich habe beim Versuch, den Anschluss zu behalten, die Reifen stark gefordert. Sie sind dann am Ende schlicht eingebrochen», schilderte der aktuelle WM-Neunzehnte daraufhin.

«Aber wir waren im Qualifying gut unterwegs und ich hoffe, dass wir uns im Rennen weiter verbessern können. Wir werden nun alles analysieren und schauen, was wir in Ungarn besser machen können», fügte Albon abschliessend an.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3