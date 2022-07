Emerson Fittipaldi: «Das wird für Reibereien sorgen»

GP-Legende Emerson Fittipaldi traut Sergio Pérez viel zu. Deshalb ist er auch überzeugt: Die guten Leistungen des Mexikaners werden für Reibereien im Red Bull Racing Team sorgen.

Die Chemie stimmt zwischen den beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez, und das, obwohl der Mexikaner sowohl in Spanien als auch in Baku von seinem Team angewiesen wurde, seinem Stallgefährten Schützenhilfe zu leisten. Pérez kam in der WM-Wertung dennoch nah an den aktuellen Weltmeister heran.

Nach dem Rennen in Aserbaidschan betrug der Rückstand des Routiniers auf den Titelverteidiger und WM-Leader nur 21 WM-Zähler. Mittlerweile ist der Rückstand auf 70 Punkte gewachsen, dennoch glaubt GP-Veteran Emerson Fittipaldi, dass die starken Auftritte des 32-Jährigen für Unruhe im Team aus Milton Keynes sorgen könnten.

Der zweifache Champion aus São Paulo sagt im Gespräch mit dem Kollegen des «Vegas Insider» über den Rennfahrer aus Guadalajara: «Ich denke, er wird Max von nun an unter Druck setzen. Dieses Gefühl habe ich, weil er sehr selbstbewusst ist. Er weiss, dass er über das nötige Talent und den entsprechenden Speed verfügt und er steht nicht mehr im Schatten von Max.»

«Für das Team ist es gut, zwei Fahrer zu haben, die auf diesem hohen Niveau unterwegs sind. Ich glaube auch, dass Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko nie damit gerechnet hatte, dass Sergio eine derart gute Leistung zeigen würde», ist sich der 75-Jährige sicher. Und er prophezeit: «Die restliche Saison könnte interessant werden, was das teaminterne Duell angeht. Ich bin überzeugt, dass Pérez stark sein wird und das wird für Reibereien im Team sorgen.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3