Mika Häkkinen zu Leclerc: «Sehr kostspieliger Fehler»

Für Charles Leclerc endete der Frankreich-GP in Le Castellet mit einer bitteren Pille. Der Ferrari-Star leistete sich einen Fahrfehler. Wie er darauf reagiert, wird entscheidend sein, weiss Mika Häkkinen.

Seit Mika Häkkinen die Formel 1 nach der Saison 2001 verlassen hat, verfolgt der «fliegende Finne» das Geschehen in der Königsklasse mit. Seit geraumer Zeit analysiert er die Rennwochenenden für den britischen Wettanbieter «Unibet» und in seiner jüngsten Kolumne spricht der zweifache Champion hauptsächlich über den Fahrfehler von Charles Leclerc, der den Ferrari-Star in Führung liegend ausfallen liess.

Der 53-jährige GP-Veteran erklärt: «Jeder macht Fehler aber dieser war sehr öffentlich und kostspielig. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, zum Beispiel als ich 1999 in Führung liegend beim Italien-GP abflog, und es ist eine wirklich schwierige Situation. Du weisst, was du angerichtet hast, dass du den Sieg weggeworfen hast. Und dafür musst du als Fahrer die Verantwortung übernehmen.»

«Charles ist ein fantastischer Fahrer und bis zur 18. Rennrunde war er auch perfekt unterwegs. Er stand unter Druck von Max Verstappen, doch sein Ferrari war in den schnellen Kurven sehr stark und er konnte den Red Bull Racing-Fahrer hinter sich halten. Es war super, dass der Ferrari und der Red Bull Racing-Renner in Le Castellet auf Augenhöhe waren, aber der Fehler von Charles beendete da Duell. Danach hatte Max ein leichtes Spiel, er kontrollierte das Rennen, schonte seine Reifen und schaffte so einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titelgewinn», schildert der 20-fache GP-Sieger.

Häkkinen betont auch: «Wichtig ist jetzt, wie Charles auf diesen Fehler reagiert. Wie er nach dem Rennen richtig festgehalten hat, kostete der Fehler 32 WM-Zähler. Er kann es sich nicht leisten, so weiterzumachen, wenn er Max schlagen will. Hinzu kommt, dass Ferrari auch bei der Strategie und Zuverlässigkeit Probleme hatte.»

«Wichtig ist, dass Charles erkennt, dass er sowohl über das Talent als auch über das entsprechende Material verfügt, um Rennen zu gewinnen. Er muss sich jetzt auf die positiven Dinge und jeweils auf das anstehende Rennwochenende konzentrieren. Das ist alles, was man tun kann», weiss der frühere GP-Pilot.

Und Häkkinen ergänzt: «In diesem Sport muss man ständig lernen, mit dem Team zusammenarbeiten und genau das tun, was nötig ist. Positiv ist die Art und Weise, wie Carlos Sainz seinem Teamkollegen Charles zur Pole-Position verhalf, indem er ihm im Qualifying den nötigen Windschatten spendete. Diese Art von Teamarbeit ist auch sehr wichtig, und da Carlos im Moment so gut fährt, hat Charles einen starken, fähigen Teamkollegen an seiner Seite.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3