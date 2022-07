Max Verstappen: «Nicht unser bestes Pflaster»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen mag den Rundkurs in Ungarn, wenn es um seine Erfolgsaussichten auf dem Hungaroring geht, bleibt der Champion und WM-Leader aber vorsichtig.

Auf dem Circuit Paul Ricard konnte Max Verstappen seinen siebten Saisonsieg einfahren und seinen WM-Vorsprung auf 63 Zähler ausbauen. Nun steht mit dem Rennwochenende in Ungarn das letzte Kräftemessen vor der Sommerpause an, und die Vorfreude des Niederländers auf den gewundenen Kurs vor den Toren von Budapest ist gross.

«Der Hungaroring ist eine spezielle Strecke, ich liebe es, dort Gas zu geben, denn die Piste fühlt sich wie ein Kart-Kurs an. Besonders der technische zweite Sektor gefällt mir sehr und ich denke, das Wetter wird sicher eine interessante Rolle spielen», erklärt der 24-Jährige.

Trotzdem will er nicht mit zu grossen Erwartungen ins 13. Rennwochenende des Jahres starten. Verstappen sagt: «Schwer zu sagen, wie wir uns an diesem Wochenende schlagen werden, das ist nicht unser bestes Pflaster, aber natürlich wünsche ich mir ein starkes Ergebnis und wir werden als Team alles daran setzen, um das Rennen zu gewinnen.»

«Ich freue mich bereits jetzt auf die Sommerpause und hoffe, dass sich das Team erholen kann, damit wir dann stark in den zweiten Saisonteil starten können», fügt der Champion an. Sein Teamkollege Sergio Pérez mag hingegen noch nicht an den Urlaub denken.

Der 32-Jährige aus Guadalajara blickt hingegen zurück und gesteht: «Das Wochenende in Frankreich war frustrierend für mich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das gewünschte Tempo fahren konnte und fühlte mich nicht sehr wohl im Auto.»

«Das ganze Team arbeitet hart daran, herauszufinden, was falsch lief. Es ist schade, dass wir den Podestplatz verloren haben, weil das virtuelle Safety-Car im falschen Moment zum Einsatz kam und die Probleme, die es dabei gab, meinen Restart beeinflusst haben», seufzt Pérez.

«Wir werden alles geben, um im letzten Rennen vor der Sommerpause in Ungarn ein besseres Ergebnis zu erzielen und auf jenes Niveau zurückzukehren, auf dem wir in der bisherigen Saison immer unterwegs waren», verspricht der aktuelle WM-Dritte.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3