Mika Häkkinen über Mercedes: «Rückstand bleibt»

Beide Mercedes-Piloten durften in Frankreich aufs Podest, dennoch bleibt der Rückstand auf Red Bull Racing und Ferrari bestehen

GP-Veteran Mika Häkkinen freut sich über den doppelten Podest-Erfolg von Mercedes in Frankreich. Dennoch betont er auch: «Ihr Auto hat immer noch nicht das Tempo von Red Bull Racing oder Ferrari.»

Erstmals in diesem Jahr durften in Le Castellet beide Mercedes-Piloten aufs Treppchen. Lewis Hamilton wurde Zweiter, George Russell kam als Dritter ins Ziel. Das freut auch Mika Häkkinen, der in seiner «Unibet»-Kolumne schreibt: «Es war schön, Lewis und George zum ersten Mal gemeinsam auf dem Podium zu sehen.»

Gleichzeitig stellt der zweifache Champion klar: «Obwohl Mercedes im Rennen recht gut aussah, hat ihr Auto immer noch nicht das Tempo von Red Bull Racing oder Ferrari.» Und er betont: «Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ist es klar, dass Mercedes viele der Probleme gelöst hat, die mit dem Porpoising verbunden waren. Und auf einer Strecke wie dem Circuit Paul Ricard waren sie konstant. Aber der Rückstand auf Ferrari und Red Bull Racing bleibt, was die Geschwindigkeit angeht.»

«Und es ist auch gut, dass sowohl Alpine als auch McLaren in die Punkteränge gefahren sind, Alpine bei ihrem wichtigen Heimrennen und McLaren, weil jeder Punkt wichtig ist im Kampf um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft», erklärt Häkkinen mit Blick auf die ersten Verfolger der Top-3-Teams.

«Beide Teams haben starke Fahrer und führen an den meisten Wochenenden den Kampf hinter den grossen drei Teams an. Mit nur vier Punkten, die sie nach zwölf Rennen trennen, könnte es kaum enger sein. Und ich geniesse es natürlich jedes Wochenende, mein ehemaliges Weltmeisterteam im Kampf mit Alpine zu beobachten», fügt der 53-Jährige an.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3