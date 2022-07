George Russell über Vettel: «Eine echte Inspiration»

George Russell lernte Sebastian Vettel auch im Rahmen der Fahrer-Vereinigung GPDA besser kennen. Er lobt den vierfachen Champion, der den GP-Zirkus nach der Saison 2022 verlassen wird, in den höchsten Tönen.

George Russell gehört zwar zu den jüngeren GP-Stars im Feld, dennoch ist der Mercedes-Star schon einige Jahre in der Königsklasse unterwegs, seit diesem Jahr fährt er im zweiten Silberpfeil an der Seite des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton. Nebenbei ist er auch als einer der Direktoren der 1961 gegründeten Formel-1-Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) tätig – zusammen mit Sebastian Vettel, den er dadurch besser kennenlernen konnte.

Über den Heppenheimer, der das Ende seiner beachtlichen GP-Karriere nach der laufenden Saison verkündet hat, sagt Russell: «Er ist eine echte Inspiration und ein guter Mensch. Es gibt keinen, der ein schlechtes Wort über ihn verliert. Und es macht Spass, Seb dabei zu haben. Ich bin mir sicher, dass er sich auf den zweiten Teil der aktuellen Saison und auf das, was danach kommt, freuen kann.»

Und der 24-Jährige schwärmt: «Wir alle wissen, über welchen Intellekt er verfügt. Ich durfte hinter den Kulissen einige Meetings mit ihm erleben und dabei zeigte sich, wie viel er ganz generell und auch speziell über die Formel 1 weiss, auch was die technische Seite betrifft. Er ist ziemlich clever, aber in allererster Linie ist er einfach ein grossartiger Kerl. Und ich denke, dieser Welt würden ein paar mehr von seiner Sorte sicher gut tun. Er wird uns sicherlich fehlen.»

Ähnlich begeistert ist auch Lance Stroll. Der Aston-Martin-Teamkollege des vierfachen Champions sagt zur Rücktrittsankündigung von Vettel: «Er hat in diesem Sport so viel erreicht und ist ein grossartiger Teamkollege. Ich habe es wirklich genossen, die letzten eineinhalb Jahre an seiner Seite zu fahren. Es macht viel Spass, mit ihm zu arbeiten.»

Auf die Frage, was er am meisten an Vettel vermissen werde, erklärt er lachend: «Sicherlich nicht die langen Nachbesprechungen der Rennen. Nein, Scherz beiseite, er ist ein grossartiger Teamplayer und es fällt dir nicht schwer, mit ihm zusammen zu arbeiten. Er ist ein unglaubliches Talent, sehr professionell, und er verfügt über ein beachtliches technisches Wissen. Es ist super, ihn an Bord zu haben und er ist definitiv ein guter Kerl.»

