Wer ist der Beste der neuen Formel-1-Generation?

Im Formel-1-Feld wimmelt es von jungen Talenten. Neben den Titelkandidaten Max Verstappen und Charles Leclerc gehören auch George Russell und Lando Norris zu den Hoffnungsträgern.

Die Formel-1-Fans dürfen sich freuen, denn aktuell mangelt es nicht an Talenten in der Vierrad-Königsklasse. Da wäre etwa Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der erst 24 Jahre jung ist, aber dennoch über viel Erfahrung verfügt. Der Niederländer hat auch schon eine Titelkrone und 27 GP-Siege erobert, sieben davon alleine in diesem Jahr.

Zur neuen Generation gehört auch sein diesjähriger Titelkontrahent Charles Leclerc. Der gleichaltrige Ferrari-Star triumphierte in seiner bisherigen Karriere fünf Mal. Die Gruppe der grössten Hoffnungsträger ergänzen Mercedes-Talent George Russell (24) und McLaren-Star Lando Norris (22). Und geht es nach Nico Rosberg, könnte sich letzterer zum Besten der neuen Generation entwickeln.

Der Weltmeister von 2016, der das Geschehen im GP-Zirkus mittlerweile als Formel-1-Experte für den britischen Privatsender «Sky Sports F1» mitverfolgt, sagte über Norris: «Er ist einer der Besten der neuen Generation, und er könnte potenziell sogar der Allerbeste sein.»

In diesem Kontext müsse man auch die Tatsache bewerten, dass Norris’ weitaus erfahrenerer Teamkollege Daniel Ricciardo im teaminternen Duell unterliegt, betont der 37-jährige Deutsche. «Statt Daniel zu kritisieren sollten wir lieber Norris loben, der wie ein künftiger Weltmeister unterwegs ist.»

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3