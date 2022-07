2. Training Ungarn: Tagesbestzeit von Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc blieb im zweiten freien Training auf dem Hungaroring der Schnellste. WM-Leader Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Tam drehte die viertschnellste Runde.

Das zweite Training auf dem Hungaroring startete bei 33 Grad Celsius Aussen- und 49,7 Grad Streckentemperatur. Im ersten Training hatte Carlos Sainz mit 1:18,750 min die Bestzeit aufgestellt, Max Verstappen blieb 0,130 sec langsamer als der Ferrari-Pilot aus Spanien und reihte sich auf dem zweiten Platz vor Sainz’ Teamkollegen Charles Leclerc ein.

Die beiden Ferrari-Stars und auch Verstappen rückten im zweiten Training zusammen mit einer ganzen Reihe von GP-Kollegen schon in den ersten Minuten aus. Die Ersten auf der Strecke waren aber die Aston Martin-Piloten Sebastian Vettel und Lance Stroll, die nach einer Installationsrunde wieder an die Box abbogen.

Das Duo hatte am Morgen mit einem neuen Heckflügel für Aufsehen gesorgt. Die bescheidenen Rundenzeiten dürfe man nicht überbewerten, teilte das Team mit, denn man beschränkte sich auf Aero-Tests, ohne richtig Gas zu geben.

Sainz blieb im Gegensatz zu den grünen Autos auf der Strecke und setzte mit 1:20,487 min eine erste Messlatte. Der Rennfahrer aus Madrid wurde von seinem Landsmann Fernando Alonso verdrängt, der 0,173 sec schneller blieb. Doch auch der zweifache Weltmeister, der am heutigen Freitag seinen 41. Geburtstag feiert, dürft seich nicht lange freuen, denn erst wird er von Verstappen verdrängt, der seinerseits von Leclerc durchgereicht wurde. Der Monegasse schaffte die 4,381 km in 1:18,911 min zurücklegte.

Bereits in den ersten zehn Minuten sorgte Mick Schumacher für Unterhaltung. Der Deutsche bretterte in der Kurve 6 etwas zu enthusiastisch über die Randsteine. Lewis Hamilton, der nach knapp zehn Minuten den neunten Platz belegte, wunderte sich am Funk über seinen Rückstand von 1,9 sec auf die Leclerc-Bestmarke, da er wie der Monegasse auch auf der Medium-Reifenmischung ausgerückt war.

Dreher von Alex Albon, Ausritt von Mick Schumacher

Die meisten Fahrer wählten für den Start der zweiten Trainingsstunde die mittelharten Reifen, nur Lando Norris, Daniel Ricciardo und Esteban Ocon gaben auf den harten Reifen Gas, das Williams-Duo Alex Albon und Nicholas Latifi war hingegen schon früh auf der weichen Mischung unterwegs.

Nach dem ersten Drittel der Session lautete die Reihenfolge Leclerc vor Sainz, Verstappen, Sergio Pérez, Vettel, Alonso, Valtteri Bottas, Stroll, Guanyu Zhou, Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Hamilton, George Russell, Schumacher, Latifi, Norris, Ricciardo und Ocon.

Kaum waren die ersten 20 FP2-Minuten abgelaufen, sorgte Albon mit einer Szene in der ersten Kurve für die erste Gelbphase. Der Londoner drehte sich, und steuerte hinterher die Box an. Nach knapp 25 Minuten holt sich Hamilton die weichen Reifen an der Box ab. Auch Norris rückte auf den rot markierten Reifen aus und setzte sich mit 1:18,662 min an die Spitze.

Auch Leclerc wechselt auf die weichen Reifen und setzte sich mit 1:18,445 wieder an die Spitze. Weniger gut lief es für Schumacher, der in der zwölften Kurve einen Ausritt unternahm, danach aber weiterfahren konnte.

Ein Problem bekundete auch Leclerc kurz darauf, er erklärte am Funk über die Beschleunigung seines Renners und wurde daraufhin an die Box beordert. Der rote Renner des Monegassen wurde in die Box geschoben, wo sein Renner genauer unter die Lupe genommen wurde. In der letzten Viertelstunde wollte Leclerc nochmals ausrücken, erwischte dabei aber den Wagenheber.

In den letzten 10 Minuten sorgten Hamilton und Leclerc mit Ausritten für Aufregung. Sowohl der Mercedes-Star als auch der Ferrari-Fahrer unternahmen dies in der vierten Kurve. An der Spitze änderte sich nichts mehr, Leclerc durfte mit 1:18,445 min die Bestzeit bejubeln. Noris, Sainz, Verstappen, Ricciardo, Alonso, Vettel, Russell, Pérez und Bottas komplettierten die Top-10. Schumacher beendete die zweite Session auf Platz 17.

2. Training, Hungaroring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,445 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,662

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,676

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,728

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,049

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,253

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,355

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,397

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,411

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,547

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,605

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,614

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,702

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,730

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,818

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,985

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,488

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,521

20. Alex Albon (T), Williams, 1:20,615