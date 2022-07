Sergio Pérez: «Die nächsten 4 GP sind entscheidend»

Red Bull Racing-Star Sergio Pérez musste in den vergangenen vier Rennen zwei Ausfälle hinnehmen. Der Mexikaner betont: Die nächsten Kräftemessen werden sehr wichtig für den WM-Fight sein.

Sergio Pérez durchläuft derzeit keine einfache Phase: Der Mexikaner, der mit seinem Sieg in Monaco noch bis auf elf WM-Zähler an seinen Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen herangekommen war, liegt mittlerweile schon 70 Punkte hinter dem aktuellen WM-Leader und Titelverteidiger.

Das liegt nicht zuletzt an den beiden Ausfällen, die der Rennfahrer aus Guadalajara in den letzten vier Rennen hinnehmen musste. In Österreich sorgte er selbst für den Nuller, denn er kollidierte in der ersten Rennrunde mit dem Mercedes von George Russell, was schliesslich zum verfrühten Aus führte. In Kanada liess ihn sein Getriebe im Stich.

«Die Saison ist immer noch lang», tröstet sich Pérez. «Das jüngste Rennen verlief nicht so gut, dennoch konnte ich Vierter werden und wertvolle Punkte sammeln», machte er sich Mut. «Zu schaffen machten mir aber die Ausfälle, die sind mit Blick auf den WM-Kampf sehr kostspielig», fügte er kleinlaut an.

Er habe sich zuletzt nicht mehr so wohl gefühlt in seinem Dienstwagen, verriet der 32-Jährige, der auch betonte: «Die nächsten vier Rennen werden entscheidend sein für die Weltmeisterschaft.» Und er gestand: «Wir haben das Auto und die Abstimmung weiterentwickelt und vielleicht haben wir die Richtung etwas verfehlt.»

«Hoffentlich können wir dieses Wochenende besser abschneiden», ergänzte Pérez, der aber einen schwierigen Auftakt ins 13. Kräftemessen des Jahres erlebte. Im ersten Training belegte er mit mehr als achteinhalb Zehntelsekunden Rückstand auf die Bestzeit von Carlos Sainz den sechsten Platz. Die zweite Session schloss er mit einem Rücktand von knapp neuneinhalb Zehnteln auf die Tagesbestzeit von Charles Leclerc als Neuntschnellster im Feld ab.

2. Training, Hungaroring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,445 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,662

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,676

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,728

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,049

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,253

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,355

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,397

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,411

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,547

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,605

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,614

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,702

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,730

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,818

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,985

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,488

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,521

20. Alex Albon (T), Williams, 1:20,615





1. Training, Hungaroring

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,880

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,039

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,606

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,622

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,710

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,841

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,348

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,377

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,383

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,414

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,695

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,810

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:20,834

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,921

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,027

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,179

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,413