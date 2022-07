Helmut Marko: «Dieses Theater muss aufhören»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach nach dem enttäuschenden Qualifying auf dem Hungaroring Klartext und sparte nicht mit Kritik an den Regelhütern und an Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez.

Sergio Pérez schaffte es im Qualifying auf dem Hungaroring nicht über das Q2 hinaus. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team sprach hinterher davon, auf seiner zweiten Runde von Kevin Magnussen aufgehalten worden zu sein. Der erste Versuch wurde ihm erst wegen eines vermeintlichen Ausritts gestrichen. Die Runde bekam er kurz darauf aber wieder zurück.

Doch da war es schon zu spät, Pérez hatte bereits auf einen neuen Reifensatz gewechselt und regte sich hinterher über das Hin- und Her auf. Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko fand deutliche Worte. Im «Sky»-Interview erklärte er: «Dieses Theater muss aufhören.»

«Entweder man hat eine effiziente Kontrolle bei den Streckengrenzen, oder man soll es lassen. Wir haben dieses Theater in Österreich gehabt, und wir hatten es auch in Frankreich. Das ist nicht akzeptabel», schimpfte der Grazer.

Kritik übte Marko auch an Sergio Pérez: «Er ist momentan zu weit von Max Verstappen entfernt, die Situation war schon die ganzen Trainings hindurch schwierig. Da müssen wir uns zusammensetzen. Das Sommerloch ist noch nicht da, aber er scheint schon reingefallen zu sein. Wir müssen mit ihm reden und er muss sich in der Fahrzeugabstimmung eher wieder an Max halten.»

«Und er muss vom ersten Training an dabei sein. Wenn du da schon eine Sekunde weg bist, das holst du dann nicht mehr auf. Das hatten wir schon im vergangenen Jahr auch in gewissen Rennen. Wir haben das damals weggekriegt, und müssen jetzt schauen, dass sich das wieder legt», ergänzte der 79-Jährige.

Qualifying, Hungaroring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,377 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,421

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,567

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,769

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,018

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,078

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,142

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,157

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,379

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,823

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,516

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:18,573

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,825

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,137

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,202

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,240

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:19,256

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,273

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,527

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:19,570