Christian Horner: «Vieles kann sich schnell ändern»

Nach seinem Ungarn-GP-Sieg führt Max Verstappen die WM mit einem Punkte-Polster von 80 Punkten an. Trotzdem bleibt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vorsichtig, wenn es um die Titelverteidigung geht.

Mit der richtigen Strategie und einem starken Auftritt sicherte sich Max Verstappen von Startplatz 10 den Sieg im Ungarn-GP. Der Formel-1-Champion profitierte von einer Last-Minute-Entscheidung der Team-Strategen, wie Teamchef Christian Horner nach dem achten Saisontriumph des Niederländers betonte.

«Er fuhr gut und das Auto war schnell, ausserdem hatten wir die richtige Strategie, die wir in letzter Minuten noch auf der Startaufstellung angesichts der Bedingungen geändert haben. Das hat sich an ausgezahlt», freute sich der Brite. «Wir hatten schon Probleme, die weichen Reifen aufzuwärmen, und dann wussten wir, dass es mit der harten Mischung noch schwieriger werden würde.»

Dass Verstappen im Rennen einen Dreher hinlegte, kommentierte Horner folgendermassen: «Da wurde er von einer starken Windböe erfasst, ausserdem hatten wir noch ein Problem mit der Kupplung im ersten Teil des Rennens. Aber durch den Dreher hat er die Reifen schön warm bekommen und konnte deshalb wieder an Charles Leclerc vorbeiziehen.» Und mit Blick auf den Spitzenkampf seines Schützlings gegen den Ferrari-Star lobte er: «Das war ein starker Spitzenkampf, der fair war.»

Und was sagt Horner zum WM-Vorsprung von Verstappen, der nun mit einem 80-Punkte-Polster in die Sommerpause geht: «Die Chancen stehen gut, aber es sind immer noch viele Punkte zu vergeben. Natürlich haben wir gute Voraussetzungen, aber es stehen noch viele Rennen an, da kann sich vieles sehr schnell ändern.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3