Helmut Marko über Vettel: «Richtige Entscheidung»

Sebastian Vettel bestätigte in der vergangenen Woche seinen Formel-1-Abschied nach der laufenden Saison. Sein früherer Wegbegleiter Dr. Helmut Marko hält das für den richten Schritt, wie er betont.

Als Sebastian Vettel 2007 in Indianapolis seinen ersten GP-Einsatz bestritt und mit Punkten krönte, liess der Deutsche erahnen, dass ihm eine starke Formel-1-Karriere bevorstand. Mit vier Titelkronen und 53 GP-Siegen übertraf der Heppenheimer dennoch die Erwartungen. Sein jüngster GP-Triumph liegt allerdings schon eine Weile zurück: 2019 fuhr er in Singapur im Ferrari seinen bisher letzten Sieg in der Königsklasse ein.

Doch seitdem musste sich der frühere Red Bull Racing-Dauersieger, der von 2010 bis 2013 jeweils den Gesamtsieg errang, mit vier Podestplätzen begnügen. 2019 schaffte er in Japan und Mexiko eroberte den zweiten Platz, ein Jahr später stand er in Istanbul als dritter auf dem Treppchen und 2021 sicherte er sich in Baku die zweite Position.

Im gleichen Jahr wiederholte er das Kunststück in Ungarn, wurde aber nach dem Rennen disqualifiziert, weil nicht die vorgeschriebene Menge an Benzin für die Spritprobe aus seinem Aston Martin-Renner entnommen werden konnte. Noch schmerzhafter war der verlorene Sieg in Kanada in der Saison 2019, als ihn eine 5-sec-Zeitstrafe auf den zweiten Platz zurückwarf, nachdem er die Ziellinie als Erster gekreuzt hatte.

Doch rückblickend fallen diese wenigen frustrierenden Momente seiner Karriere nicht ins Gewicht, die vielen Glanzpunkte, die er setzen konnte, überwiegen. So wundert es auch nicht, dass Vettel die Entscheidung, dem GP-Zirkus den Rücken zu kehren, schwer fiel. «Die Entscheidung war schwierig und ich habe lange darüber nachgedacht», erklärte er in seiner bewegenden Abschiedsankündigung auf Instagram.

Geht es nach Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, traf der vierfache Champion die richtige Entscheidung. Der langjährige Wegbegleiter von Vettel sagte bei «Sky» über den Rücktritt: «Ich habe diese Rede, mit der er seinen Rücktritt verkündet hat, sehr stark gefunden. Es zeigt, dass seine Interessen jetzt in eine andere Richtung gehen. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass er kein wettbewerbsfähiges Cockpit hatte und wahrscheinlich auch keines gefunden hätte. So ist die Entscheidung die absolut richtige.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3