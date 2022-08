Lewis Hamilton: Teilhaber der Denver Broncos (NFL)

Der 1960 gegründete National Football League-Klub Denver Broncos ist im Juli verkauft worden. Unter den Investoren, welche die dreifachen Sieger des Super Bowls übernommen haben, ist auch Lewis Hamilton.

In den USA schlug das hohe Wellen, in Europa wurde kaum darüber geschrieben: Im vergangenen Juli erhielt das NHL-Team Denver Broncos neue Besitzer, für 4,65 Milliarden Dollar ging der 1960 in Colorado gegründete Verein vom Patrick D Bowlen Trust über zum Walmart-Erben Rob Walton und damit zur reichsten Familie von Amerika.

Genau dieser Rob Walton hat nun bestätigt: Unter den neuen Teilhabern der National Football League-Mannschaft ist auch Formel-1-Star Lewis Hamilton.

Rob Walton schreibt: «Wir sind begeistert, dass wir den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in unserer Eigentümergruppe begrüssen können. Lewis ist ein Champion, der genau weiss, was vonnöten ist, um ein Siegerteam zu führen. Zudem ist er ein leidenschaftlicher Verfechter für Gleichberechtigung, auch in seinem eigenen Sport. Seine makellose Einstellung und seine hohen Ansprüche in Sachen Engagement sind eine Bereicherung für die Eigentümergruppe und die neue Broncos-Leistung.»

Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton verkündete via Intagram: «Ich freue mich sehr, einer unglaublichen Eigentümergruppe beizutreten und Teil der Broncos-Geschichte zu werden. Das war eine im Leben einmaligen Gelegenheit, Einfluss auf diesen Sport zu nehmen und gleichzeitig mit einem Weltklasseteam zusammenarbeiten zu können.»

Der 103-fache GP-Sieger weiter: «Ich brenne darauf loszulegen und als Vorbild für vielfältigere Führung über alle Sportarten hinweg meinen Teil beizutragen.»



Mercedes-Star Lewis Hamilton ist mit dem Broncos-Quarterback Russell Wilson befreundet.



Die Denver Broncos haben bislang drei Mal den Super Bowl gewonnen, die Meisterschaft der NFL – 1997, 1998 und 2015.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3