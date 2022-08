Lewis Hamilton (Mercedes): «So will ich nie werden»

Der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton spricht über das Leben nach der Formel-1-Karriere – darüber, welche Projekte er vorantreiben will, und davon, wie er nicht werden möchte.

«Noch ist Kraftstoff im Tank.» Das hat Formel-1-Superstar Lewis Hamilton unlängst zu Rücktrittsgedanken gesagt. Der 37-jährige Engländer will noch einige Ziele erreichen in der Königsklasse, bevor er sich anderen Aufgaben in seinem Leben zuwenden möchte.

Im Rahmen des Grossen Preises von Ungarn hat sich Hamilton mit seinem früheren McLaren-Stallgefährten Heikki Kovalainen zusammengesetzt, der 40-jährige Finne war als Formel-1-Experte für ViaPlay am Hungaroring.

«Ich werde diesem Sport immer verbunden bleiben», hat Hamilton dabei gesagt, «ich werde die Rennen weiter schauen. Und ich werde die Formel 1 und ihre Piloten immer positiv betrachten, denn ich weiss, wie schwierig es ist, sich bis in die Königsklasse hoch zu arbeiten. Ich werde nie einer dieser früheren Fahrer sein, die sich negativ über die Rennfahrer äussern, so wie es das heute gibt, so will ich nie werden, denn ich weiss, wie sich solche Worte für einen Piloten anfühlen.»

Lewis Hamilton hat sich als Mode-Designer versucht, er unterstützt zahlreiche Projekte gegen Rassismus, für Vielfalt, für Einbeziehung. Er macht Musik, er ist Besitzer einer Kette für vegane Hamburger, er ist Teamchef in der Extreme E, vor kurzem ist er Teilhaber des Football-Teams Denver Broncos geworden. Er engagiert sich für den Umweltschutz.



«Ich versuche, meine Zeit ausserhalb der Formel 1 sinnvoll zu nutzen», so Hamilton weiter. «Ich führe viele Zoom-Gespräche mit Experten aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich will so viel als möglich lernen, ich stelle eine Menge Fragen. So habe ich mich etwa mit einem Hersteller von Solarzellen aus dem Silicon Valley unterhalten, um mehr über diese Technik zu erfahren. Da wird einem klar, wie viele fabelhafte Menschen es da draussen gibt, die sich dafür einsetzen, dass der Planet gerettet wird.»



«Ich habe in den vergangenen Jahren ein Team um mich herum aufgebaut, um sich in Bereichen zu engagieren, die mir am Herzen liegen. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Unternehmer, in allen möglichen Geschäftsbereichen. Und wenn ich eines Tages nicht mehr Rennfahrer sein werde, dann kann ich mich bei einigen dieser Projekte mehr einbringen.»





