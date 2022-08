Otmar Szafnauer: «Hatte mehr Loyalität erwartet»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer fand nach den Querelen um die Nachfolge von Fernando Alonso für die Saison 2023 und darüber hinaus klare Worte für das Verhalten von Nachwuchsstar Oscar Piastri.

Dass Oscar Piastri ganz oben auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Formel-1-Superstar Fernando Alonso steht, dürfte kaum jemanden überrascht haben. Schliesslich glänzte der Rennfahrer aus Australien mit drei Titelgewinnen in Folge: 2019 entschied er den Formel Renault Eurocup für sich, ein Jahr später holte er sich den Gesamtsieg in der Formel-3-Meisterschaft und 2021 krönte er sich zum Formel-2-Champion.

Seit Anfang 2020 gehört er zur Nachwuchstruppe von Renault und in diesem Jahr ist er auch der Ersatzfahrer für das Alpine-Werksteam. Die gleiche Rolle bekleidet er auch für das McLaren-Team, für das er im nächsten Jahr Gas geben will – obwohl er ein intensives Vorbereitungsprogramm bei Alpine durchläuft und das Team von Fernando Alonso und Esteban Ocon den 21-Jährigen bereits als Nachfolger des zweifachen Weltmeisters aus Spanien verkündet hat.

Doch Piastri will nichts von einem Abkommen mit Alpine wissen und dementierte den Vertragsabschluss umgehend in den sozialen Medien. Für Otmar Szafnauer ist das Verhalten des jungen Nachwuchsstars schwer nachvollziehbar. Gegenüber «El Confidencial» erklärt der Alpine-Teamchef: «Ich hätte mehr Loyalität von Oscar erwartet.»

Und Szafnauer betont: «Ich stieg 1989 in der Formel 1 ein und habe so etwas noch nie erlebt. Und es geht nicht um die Formel 1, es geht um die persönliche Integrität. Es könnte auch im Eishockey oder im Fussball passieren – das spielt keine Rolle. So etwas macht man einfach nicht. Er hat ein Dokument unterschrieben, das besagt, dass er was anderes machen wird.»

«So, wie ich erzogen wurde, ist es nicht nötig, etwas zu unterschreiben, denn wenn mir jemand sagt: ‚Hey, hilf mir, ich helfe dir morgen‘, dann würde ich unter keinen Umständen mein Wort brechen. Das würde niemals passieren», ärgert sich der Rumäne.

«Er sollte für das Team fahren, das sich um ihn gekümmert und ihn in ein Formel-1-Auto geätzt hat, damit der bereit ist und die Strecken kennt. Es sollte doch eine gewisse Loyalität geben angesichts der Tatsache, dass wir buchstäblich Millionen investiert haben, um ihn auf die Formel 1 vorzubereiten. Ich verstehe sein Handeln also auch nicht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3