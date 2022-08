Robert Kubica: «Nur wenige erinnern sich daran»

Robert Kubica gehörte vor seinem Rallye-Crash zu den grössten Talenten in der Formel 1. Bei der Rückkehr in die Königsklasse konnte er Achtungserfolge feiern. An diese erinnern sich aber nur wenige Fans, wie er weiss.

Als Robert Kubica nach achtjähriger Verletzungspause ins Formel-1-Cockpit zurückkehrte, überraschte er nicht nur viele GP-Beobachter, sondern auch sich selbst. Denn beim folgenschweren Crash in der Rallye «Ronde di Andora» wurde sein rechter Arm so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er diesen nur noch eingeschränkt bewegen konnte.

Dennoch schaffte er es, bei den zwei Freitagseinsätzen für Williams in der Saison 2018 in Barcelona und Spielberg derart zu überzeugen, dass er im darauffolgenden Jahr als Stammfahrer für den britischen Traditionsrennstall in die Formel-1-Startaufstellung zurückkehren konnte.

Das Comeback im unterlegenen FW42 gestaltete sich schwierig, dennoch konnte Kubica im Deutschland-GP auf dem Hockenheimring als Zehnter einen Punkt erobern. Der Erfolg ist wenigen in Erinnerung geblieben, wie der heute 37-Jährige weiss. Er sagt im Interview mit «Racingnews365.com»: «Ich dachte nach meinem Unfall 2011 nicht immer daran, dass ich in die Formel 1 zurückkehren würde. Deshalb ist das Comeback der grösste Erfolg, den ich in meiner Rennfahrer-Karriere geschafft habe.»

«Leider war das Auto in jenem Jahr nicht gut, deshalb ist meine Rückkehr in die Königsklasse nur wenigen Fans in Erinnerung geblieben. Auch vergessen die meisten Leute, dass ich es in jenem Jahr geschafft habe, einen WM-Punkt zu holen. Und das war im damaligen Auto keine leichte Aufgabe. Ich bin immer noch stolz auf diesen WM-Zähler, das war ein wichtiger Moment in meiner Karriere. Es war der Höhepunkt eines langen Weges, den ich zurücklegen musste, um in ein Formel-1-Cockpit zurückzukehren und überhaupt wieder ins Leben zurückzufinden», erzählt der Pole.

«Das war ein Moment, an den sich leider nur sehr wenige Menschen erinnern, aber so ist das nun einmal in der Formel 1. Es ist schade, dass das so ist, aber andererseits weiss ich, dass viele andere Menschen nicht das tun können, was ich jetzt nach dem schweren Unfall immer noch tue. Schließlich habe ich es sogar geschafft, wieder in ein Formel-1-Auto einzusteigen, obwohl ich nach meinem Unfall bei Null anfangen musste. Ich musste3 wirklich alles neu lernen, aber Schritt für Schritt kam ich zurück und ich schlug Angebote aus, noch früher in die Formel 1 zurückzukehren, denn zu diesem Zeitpunkt war mein Körper noch nicht bereit», ergänzt der Kanada-GP-Sieger von 2008, der aktuell die Rolle des Test- und Ersatzfahrers bei Alfa Romeo bekleidet.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3