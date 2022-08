Esteban Ocon und Bottas: Das war der härteste GP

Vor der Formel-1-Sommerpause warfen Esteban Ocon und Valtteri Bottas noch einmal einen Blick zurück auf die ersten 13 GP der Saison und verrieten, welches das bisher schwierigste Rennen in diesem Jahr war.

13 Kräftemessen mussten die GP-Stars austragen, bevor sie sich in die wohlverdiente Sommerpause verabschiedeten. Vor dem letzten Rennwochenende in Ungarn bot sich die Gelegenheit, noch einmal einen Blick zurück auf die bisherige Saison zu werfen und das bisher schwierigste Rennen in diesem Jahr zu benennen.

Sowohl Alpine-Pilot Esteban Ocon als auch Alfa Romeo-Routinier Valtteri Bottas kamen bei der entsprechenden Frage auf die gleiche Antwort. Der Franzose sagte: Ich denke, meinerseits war das Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet der bisher härteste Grand Prix in diesem Jahr, denn es war dort wirklich sehr warm.»

«Das ganze Wochenende hindurch herrschte eine grosse Hitze und es war ziemlich schwierig, den ersten Teil der Saison zu beenden. So gesehen kommt die Sommerpause genau zum richtigen Zeitpunkt. Das spiegelt sich auch in den Gesichtern der Mechaniker und Ingenieure», fügte der aktuelle WM-Achte an.

«Das war die längste erste Saisonhälfte, die wir seit einiger Zeit erlebt haben, deshalb freue ich mich darauf, die Batterien aufladen zu können. Aber die Hitzerennen sind sicherlich die härtesten GP für uns Fahrer», bekräftigte Ocon noch einmal.

Bottas pflichtete ihm bei: «Das härteste Rennen? Ich denke, Paul Ricard war ziemlich heiss. Auch Miami war ziemlich hart. Und ich stimme Esteban zu, es ist ein guter Augenblick, um eine Pause einzulegen. Wir sind bereit für einen kleinen Urlaub.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3