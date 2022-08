Christian Horner über WM-Kalender: «Das ist am Limit»

Der Formel-1-Kalender soll im nächsten Jahr 24 WM-Termine umfassen. Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist damit das Limit für ein Jahr erreicht, wie der Brite betont.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben es schon lange angekündigt: Der GP-Kalender wird weiter wachsen, und neue Grands Prix, wie der geplante WM-Lauf in Südafrika oder das im nächsten Jahr stattfindende Rennen in Las Vegas sollen die Königsklasse des Vierrad-Motorsports noch aufregender gestalten.

Das WM-Programm für 2023, das noch nicht von allen erforderlichen Gremien abgenickt und auch noch nicht offiziell präsentiert wurde, umfasst denn auch 24 Saisonläufe. Damit finden fast an der Hälfte aller Wochenenden im nächsten Jahr Formel-1-Events statt. Das sorgt für eine höhere Arbeitsbelastung für alle Beteiligten, und deshalb werden immer mehr kritische Stimmen laut, wenn es um den Expansionskurs der Formel 1 geht.

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärt im Interview mit «Sky Sports F1»: «Wenn wir an 24 der 52 Wochenenden ein Rennen veranstalten werden, hört es sich nach zu vielen Grands Prix an. Aber wenn du dir dann anschaust, welche Rennen dazukommen, sagst du dir: ‚Okay, ich nehme sicherlich ein Extra-Wochenende für Las Vegas in Kauf.»

«Und wenn Südafrika dazukommt, dann würde ich auch dafür ein Extra-Wochenende hinnehmen. Auch das Rennen in China könnte wieder stattfinden, und wir reden hier von einem sehr wichtigen Markt. Die Verantwortlichen arbeiten hart daran, die Wochenenden zu verkürzen und den operativen Aufwand zu begrenzen für die Teams und die Mitarbeiter, die reisen. Das ist auch nötig, aber ich denke, das ist das Limit», ergänzt der Brite.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3