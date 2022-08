Formel-1-Sommerpause: So machen die GP-Stars Ferien

Seit dem Grossen Preis von Ungarn Ende Juli macht die Formel 1 Sommerpause. Am 28. August geht es dann in Belgien weiter. Wir sagen, wo einige der Grand-Prix-Fahrer derzeit ausspannen.

Nach dreizehn WM-Läufen hat das Formel-1-Fachpersonal die Gelegenheit, einmal tief durchzuatmen: Sommerpause. Dank zahlreicher Posts auf sozialen Netzwerken wie Twitter oder Instagram wissen wir von einigen Piloten, wo sie ihre Batterie auftanken.

Lewis Hamilton machte sich auf die Suche nach seinen Wurzeln. Der Mercedes-Star geniesst die Schönheiten der Natur in Namibia und Kenia.

George Russell hingegen zog es aufs Wasser: Der Engländer urlaubt auf Mallorca, vor kurzem hat er dort auch ein Trainingslager begonnen, um sich auf den zweiten Teil der Saison vorzubereiten.

Ebenfalls am Wasser zu sehen: Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf seiner Yacht bei Bonifacio, an der Südküste von Korsika. Auch Mick Schumacher postete Bilder vom Meer, allerdings geht daraus nicht hervor, wo sich der Haas-Fahrer befindet.



Weltmeister Max Verstappen postete ein Foto beim Lauftraining. Der Niederländer hatte am Hungaroring-Wochenende angekündigt, dass er die Ferien zuhause in Monaco verbringen wolle.



Alex Albon zog es auf den Golfplatz, bei prachtvollem Wetter auf Galgorm Castle (Grossbritannien), natürlich in Begleitung seiner Freundin, der Golferin Lily Muni.



Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas reiste nach Wyoming, wo es nicht ohne PS ging – allerdings auf dem Traktor. Klar liess es sich der Finne in Amerika nicht nehmen, mit seiner Freundin Tiffany Cromwell an einem Radrennen teilzunehmen.



Aus Sardinien grüsst Esteban Ocon. Ebenfalls am Meer ist der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso mit seiner Freundin Andrea Schlager.



Daniel Ricciardo ist nach Kalifornien geflogen, wo er Sonne und Schwimmbad geniesst.



Carlos Sainz versucht sich auf dem Fliteboard. Der Madrilene postete ein Video, das ihn bei den Anfängen zeigt (krachend ins Wasser gefallen) und welche Fortschritte er inzwischen gemacht hat.



AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly weilt mit Freunden in Griechenland, im gleichen Land zeigt sich Nicholas Latifi mit Freundin Sandra Dziwiszek bei einem romantischen Sonnenuntergang beim Abaton Island Resort & Spa.