Max Verstappen: Wie viele WM-Titel folgen noch?

Formel-1-Champion Max Verstappen ist in diesem Jahr auf dem besten Weg, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Geht es nach Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, wird der Niederländer noch viele WM-Kronen erobern.

Max Verstappen erkämpfte sich seine erste Titelkrone in der Formel 1 erst in der letzten Runde einer langen WM, in der er Lewis Hamilton auf dem Rundkurs von Abu Dhabi überholte. Der Niederländer hatte am Ende acht WM-Zähler mehr als sein Titelrivale Lewis Hamilton gesammelt. Auch bei den siegen, Poles und den Podestplätzen hatte der Red Bull Racing-Star die Nase vorn.

In diesem Jahr ist sein Hauptgegner Charles Leclerc. Der Ferrari-Star startete stark in die neue Saison, liess in der Folge aber viele Punkte liegen – teilweise durch eigene Fehler, aber auch wegen der fehlenden Standfestigkeit seines roten Renners und den falschen Strategie-Entscheidungen der Scuderia. Nach 13 von 22 WM-Läufen liegt der Monegasse ganze 80 Punkte hinter dem Titelverteidiger.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner traut seinem Schützling nicht nur die erfolgreiche Titelverteidigung in diesem Jahr zu. Er ist sich sicher: «Max ist in der Lage, viele Titel zu gewinnen, und ich denke, es liegt an uns, ihm das dafür nötige Material dafür zur Verfügung zu stellen.» Allerdings will er die Konkurrenz nicht unterschätzen.

Der Brite sagt: «Max macht dieses Jahr einen super Job.» Gleichzeitig mahnt er: «Aber Ferrari ist ein harter Konkurrent. Sie haben auch zwei schnelle Fahrer. Mercedes ist dabei, sich zu verbessern, und sie könnten in der zweiten Jahreshälfte durchaus wieder mitmischen.» Deshalb halte man nichts für selbstverständlich. «Wir müssen einfach den Schwung beibehalten», betont er.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3