Esteban Ocon: «Wir sind immer noch zu weit weg»

Die neuen Formel-1-Regeln haben das Mittelfeld zusammenrücken lassen. Doch die Spitzenteams kämpfen immer noch in einer eigenen Liga. Und die Lücke ist immer noch zu gross, findet Esteban Ocon.

Die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration und auch die neuen Regeln wurden mit der Hoffnung eingeführt, die Chancengleichheit in der Königsklasse zu erhöhen. Tatsächlich ist der Kampf im Mittelfeld enger geworden, sodass je nach Tagesform von einem Q1-Ausscheiden bis zu einer Q3, Teilnahme alles drin liegt.

Es stellt sich die Frage, ob die technischen Regeln oder die Budgetobergrenze dafür sorgen, dass das Abschneiden der Mittelfeldteams so unberechenbar ausfällt. Alpine-Pilot Esteban Ocon erinnert die aktuelle Situation an frühere Jahre. Der Alpine-Pilot sagt: «Ich denke, das war schon 2017 und 2018 so. Wir hatten damals schon drei Top-Teams und den Rest des Feldes, der dahinter kämpfte.»

Der Franzose räumt zwar ein: «Ich denke, wir sind nun näher an die Spitzenteams herangerückt.» Gleichzeitig betont er: «Aber wir sind immer noch zu weit weg. Diese Lücke muss sich schliessen, um verschiedene Sieger und Podeststürmer zu sehen. Es sind immer die gleichen Jungs, die da oben stehen.»

«Ich hoffe sehr, dass die Mittelfeldteams weiter auf die Spitzenreiter aufholen können, nicht zuletzt durch den Budgetdeckel und die neuen Regeln, die wir eingeführt haben», fügt der Ungarn-GP-Sieger von 2021 an.

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3