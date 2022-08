Daniel Ricciardo vor McLaren-Aus: «Ich gehöre in F1»

McLaren will in der Formel-1-WM 2023 mit Lando Norris und Oscar Piastri fahren. Der Vertrag mit Daniel Ricciardo soll aufgelöst werden. Der achtfache GP-Sieger beteuert, im GP-Sport bleiben zu wollen.

Daniel Ricciardo weiss seit Anfang August: McLaren will den Vertrag mit ihm vorzeitig auflösen. Das Abkommen zwischen dem englischen Traditionsrennstall und dem achtfachen GP-Sieger aus Australien dauert an sich bis Ende 2023. Aber McLaren will in der kommenden Saison lieber mit Oscar Piastri und Lando Norris fahren, Ricciardo ist überflüssig und steht vor einer ungewissen Zukunft in der Königsklasse.

Für den sechsfachen GP-Sieger und Sky-GP-Experten Ralf Schumacher steht fest: «Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ricciardo nochmals eine Chance in der Formel 1 bekommt. Aber ich wüsste auch echt nicht, wen Alpine am Ende nehmen wird, als Nachfolger von Fernando Alonso.»

Seit dem Wechsel zu McLaren Anfang 2021 hat Daniel nur einen Podestplatz erringen können – beim sensationellen Sieg in Monza 2021. Der junge Lando Norris hat in der Regel die Nase vorn, aber der 33-jährige Ricciardo hält sich nicht für Alteisen. Gegenüber dem Portal speedcafe sagt der WM-Dritte von 2014 und 2016: «Ich bin noch immer voll motiviert. Nur zwanzig Athleten auf der Welt können Formel 1 fahren. In dieser Gruppe nicht nur anzutreten, sondern auch sich durchzusetzen, das liebe ich sehr.»

«Ich glaube fest daran, dass ich in die Formel 1 gehöre, das treibt mich an. Und du weisst nie, was als nächstes kommt. Vor einem Jahr dachte in Zandvoort auch keiner, dass wir in der Woche danach in Italien gewinnen würden. Das ist schon cool.»



Für 2023 noch unbestätigt sind die zweiten Cockpits bei Alfa Romeo, Alpine, Haas und Williams.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3