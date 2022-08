Günther Steiner über Fahrer für 2023: «Kurze Liste»

Haas-Teamchef Günther Steiner sprach am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps über die Fahrerpaarung für das nächste Jahr und stellte unmissverständlich klar: «Wir haben noch keine Entscheidung getroffen.»

Die Spekulationen um den Formel-1-Verbleib von Mick Schumacher haben durch die Bestätigung von Daniel Ricciardos McLaren-Abschied nach der laufenden Saison wieder an Fahrt gewonnen. Der Australier wird als möglicher Nachfolger des jungen Deutschen gehandelt, denn Schumachers Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus.

Doch Teamchef Günther Steiner lässt sich bezüglich der Fahrer-Wahl für die Saison 2023 nicht in die Karten blicken. Er erklärte im Fahrerlager von Belgien in seiner Presserunde: «Wenn es nach euch ginge, dann hätte ich heute schon zwei Fahrer unter Vertrag genommen.» Und über den achtfachen GP-Sieger, der beim Traditionsrennstall in Ungnade gefallen ist, sagte er: «Jeder denkt, dass wir Daniel nehmen müssen, aber vielleicht wollen wir ihn gar nicht.»

«Oder warum denkt ihr, dass er bei McLaren geht? Wir müssen hier vorsichtig sein, denn es geht nicht nur darum, was er bisher geleistet hat, sondern auch darum, was er noch leisten kann», ergänzte der Südtiroler, und stellte klar: «Jeder ist interessant, wir schauen alle möglichen Kandidaten an.»

Und die Möglichkeiten sind beschränkt, wie Steiner bestätigte: «Ihr kennt die Leute, die auf dem Markt sind, und nicht jeder verfügt heutzutage über eine Superlizenz, um überhaupt in Frage zu kommen. Das ist eine einstellige Zahl an möglichen Kandidaten und keine lange Liste.» Auf dieser steht auch der aktuelle Haas-Pilot Mick Schumacher weiterhin. «Die Leute nehmen an, dass Mick im nächsten Jahr nicht mehr bei uns fahren wird, und das ist nicht wahr. Alles ist noch offen.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3