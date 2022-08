George Russell: «Können um den 2. WM-Rang kämpfen»

George Russell ist zuversichtlich, dass Mercedes in den verbleibenden neun Rennen noch an Ferrari vorbeiziehen und den 2. WM-Rang erobern kann. Auch in der Fahrer-Wertung ist Platz 2 noch möglich, ist er sich sicher.

Nach 13 Saisonläufen liegt Mercedes nur 30 Punkte hinter dem zweitplatzierten Ferrari-Team, in der Fahrer-Wertung fehlen George Russell sogar nur 20 Punkte auf den zweitplatzierten Ferrari-Star Charles Leclerc. Deshalb glaubt der junge Brite auch, dass in beiden WM-Wertungen der zweite Platz noch möglich ist.

«Wir sind in der Lage, um in beiden Meisterschaftswertungen um den zweiten Platz kämpfen zu können und wir haben auch den entsprechenden Kampfgeist», erklärte der aktuelle WM-Vierte am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps.

«Wir wollen in jedem Rennen den Sieg erobern und die WM-Krone erobern. Aber realistisch gesehen machen Max Verstappen und Red Bull Racing einen super Job und sind sehr weit weg von allen», fügte er mit Blick auf den WM-Leader und dessen Mannschaft an. Tatsächlich hat der Niederländer in den bisherigen Rennen 100 Punkte mehr als Russell gesammelt. In der Team-Wertung trennen Mercedes 127 WM-Zähler von den Spitzenreitern.

Der 24-jährige Mercedes-Fahrer hat sich ein klares Ziel gesetzt: «Wir wollen in der zweiten Saisonhälfte jene Mannschaft sein, die die meisten Punkte holt. Wir werden alles geben, um das zu erreichen.»

«Der zweite WM-Rang ist in beiden Wertungen in Reichweite und deshalb werden nichts unversucht lassen. Darüber hinaus denke ich auch, dass die Erkenntnisse, die wir in den kommenden Rennen gewinnen werden, auch mit Blick auf das nächste Jahr hilfreich sein werden», ergänzte Russell.

