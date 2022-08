Audi-Siege mit Sauber? Das Urteil von Valtteri Bottas

Audi hat den Formel-1-Einstieg 2026 bestätigt. Noch nicht bestätigt ist Chassis-Partner Sauber. Valtteri Bottas, heute in Diensten von Alfa Romeo (Sauber) sagt, ob Audi mit Sauber GP-Siege erringen kann.

Audi kommt in die Formel 1, das haben die Ingolstädter am 26. August bestätigt. Noch unbestätigt (aber längst beschlossene Sache) ist die Kooperation mit dem Schweizer Sauber-Team als Chassis-Partner. Der Rennstall tritt bis Ende 2023 als Alfa Romeo in der Königsklasse an.

Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas fährt heute für Alfa Romeo, und natürlich ist der 32-jährige Finne auf den Einstieg von Audi angesprochen worden. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 traut Sauber mit Audi viel zu: «Ich erkenne keinen Grund, wieso dieses Team nicht um Siege kämpfen sollte. Die Infrastruktur und das Know-how der Fachkräfte ist auf höchstem Niveau.»

«Der Unterschied zu den Top-Teams ist einfach, dass die mit mehr Personal arbeiten können. Das führt dazu, dass die erfolgreichsten Rennställe Teile schneller entwickeln und bauen können. Dieses Potenzial haben die Mittelfeldrennställe einfach nicht.»

«Aber wenn ich ans Rennwagenwerk und den exzellenten Windkanal von Sauber denke, dann liegen hier Siege drin, absolut.»



Es wäre auch nicht der erste Grand-Prix-Erfolg der Schweizer: 2008 eroberte Sauber als BMW-Partner beim Grossen Preis von Kanada in Montreal einen Doppelsieg, mit Robert Kubica vor Nick Heidfeld.



Wenn Audi in die Formel 1 kommt, wird Valtteri Bottas 36 Jahre alt sein. Der 191-fache GP-Teilnehmer sagt: «Ich fühle mich hervorragend und kann mir gut vorstellen, dass ich 2026 noch am Start stehen werde. Ich habe noch viel zu geben.»





2. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,507

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,369

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,589

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,635

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,649

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,893

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,975

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,042

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:47,255

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,346

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:47,520

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:47,617

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:47,658

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,782

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,867

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:47,944

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,208

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,419

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,612

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:49,941





1. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,607

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,755

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,396

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,437

06. Alex Albon (T), Williams, 1:47,835

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,081

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:48,310

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,420

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:48,474

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,485

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,672

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,470

14. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,664

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:49,813

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,315

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:50,982

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:51,259

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:52,065

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit