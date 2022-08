Max Verstappen erwartet: «Ferrari wird stark sein»

Formel-1-Champion Max Verstappen freut sich nach seinem dominanten Auftritt in Belgien aufs anstehende Heimspiel in Zandvoort. Der Red Bull Racing-Star erwartet aber auch starken Gegenwind von Ferrari.

Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hatte die Konkurrenz keine Chance: Obwohl Max Verstappen wegen seiner Motorteile-Strafversetzung von Startplatz 14 losfahren musste, dauerte es nicht lange, bis er wieder an der Spitze unterwegs war. In der zwölften Runde übernahm er zum ersten Mal die Führung von Carlos Sainz, der die Pole geerbt hatte.

Am Ende durfte Verstappen seinen neunten Saisonsieg feiern, zudem sicherte er sich einen zusätzlichen WM-Zähler für die schnellste Rennrunde. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez kreuzte die Ziellinie als Zweiter und machte das Glück für den Rennstall aus Milton Keynes perfekt.

Nun steht das Heimspiel von Verstappen in Zandvoort an und der Formel-1-Champion sagt dazu: «Nach dem erfolgreichen Wochenende in Spa freue ich mich sehr auf den GP in Zandvoort. Es wird grossartig sein, meine Familie dabei zu haben, die mich unterstützt. Ich werde das Wochenende mit all den Fans einfach nur geniessen, und ich denke, es wird ziemlich verrückt werden.»

Gleichzeitig betont der Niederländer: «Auf der Strecke ist viel mehr Abtrieb erforderlich, so dass es für uns schwieriger sein wird, das Rennen zu dominieren. Ich erwarte, dass Ferrari stark sein wird.» Und Verstappen stellt klar: «Natürlich möchte ich ein gutes Ergebnis erzielen, aber es ist wichtig, immer in die Punkte zu fahren, also hoffen wir, dass wir einen guten Job machen können.»

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4