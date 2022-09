Daniel Ricciardo: «Einige gute Erkenntnisse»

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo musste auch Belgien ohne frische WM-Zähler in der Tasche verlassen. Der Australier erklärt, warum er dennoch mit viel Zuversicht aufs anstehende Rennwochenende in Zandvoort blickt.

Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps konnte Daniel Ricciardo keine Punkte einfahren, obwohl er dank der Rückversetzung vieler Gegner von Startplatz 7 losfahren durfte. Der McLaren-Pilot, der sein Cockpit nach der laufenden Saison räumen muss, kam – wie schon im vorangegangenen Rennen in Ungarn – als Fünfzehnter ins Ziel.

Trotz der schlechten Ergebnisse in den jüngsten Kräftemessen glaubt der Australier an ein starkes Ergebnis in Zandvoort. Er betont: «Ich habe die letzten Tage in Amsterdam damit verbracht, mich zu erholen, ‚Stroopwafels‘ zu essen und zu schauen, wie wir uns für das kommende Rennwochenende verbessern können. Das vergangene Rennen war nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, aber ich bin mir sicher, dass wir uns davon erholen können.»

«Wir haben einige gute Erkenntnisse aus Spa mitgenommen, die wir für dieses Wochenende nutzen können, so dass wir hoffentlich etwas besser abschneiden und gegen die Alpine-Piloten kämpfen werden», fügt der 33-Jährige an.

Und Ricciardo erklärt auch: «Ich freue mich auf Zandvoort. Es ist eine grossartige Strecke mit einer tollen Atmosphäre, die an ein Festival erinnert. Es ist eine eher klassische Strecke mit interessanten Ecken. Ich freue mich darauf, auf die Piste zu gehen und zu sehen, wie sich die Strecke mit den neuen Autos anfühlt.»

Teamchef Andreas Seidl sagt: «Wir haben die letzten Tage damit verbracht, das vergangene Wochenende zu analysieren und sicherzustellen, dass wir so viel wie möglich daraus lernen. Das Ergebnis in Spa war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, aber wir können diese Erkenntnisse nutzen, um unser Gesamtpaket zu verbessern. Wir müssen uns ganz darauf konzentrieren, jeden kleinen Vorteil zu nutzen und das Potenzial des Autos möglichst auszuschöpfen.»

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4