Ocon: «Ich will Mick Schumacher als Teamkollegen»

Alpine-Pilot Esteban Ocon wurde vor dem Start des Zandvoort-Wochenendes gefragt, wen er als Nachfolger für Fernando Alonso wählen würde. Der Franzose musste nicht lange nachdenken.

Eigentlich stand der Nachfolger von Fernando Alonso bei Alpine fest: Die Franzosen wollten Oscar Piastri aus dem eigenen Nachwuchs befördern, doch der Australier dementierte den Vertragsabschluss.

Er will seine GP-Karriere lieber im McLaren beginnen. Das FIA-Schiedsgericht für Vertragsstreitigkeiten muss entscheiden, ob der Alpine-Vertrag des 21-Jährigen aus Melbourne einen Wechsel zu McLaren zulässt. Die Anhörung dazu war am Montag in Genf.

An den Spekulationen um eine alternative Fahrerwahl ändert die ausstehende Entscheidung der FIA-Richter nichts. Neben AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly wird immer wieder auch Mick Schumacher als möglicher Kandidat genannt. Das würde auch dem Alpine-Piloten Esteban Ocon gefallen, der mit dem Haas-Piloten aus Deutschland befreundet ist.

In der Pressekonferenz am Zandvoort-Rundkurs erklärte der Franzose: «Ich will Mick als Teamkollegen. Er ist ein Freund von mir, deshalb würde ich ihm gerne helfen, das Cockpit zu bekommen. Ausserdem hat er auch das entsprechende Talent an den Tag gelegt, und das bereits in den Nachwuchsklassen.»

«Er hat auch in der Formel 1 schon seinen Speed unter Beweis gestellt, was alles andere als einfach ist, wenn du ein Auto hast, das nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Zudem ist er ein grossartiger Kerl, und er wäre in einem starken Auto sicherlich auch schnell, und der Alpine-Renner ist derzeit ein konkurrenzfähiges Auto. Aber das ist einfach meine Meinung, die Entscheidung liegt nicht bei mir. Das Team weiss, wen ich bevorzuge», ergänzte Ocon.

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4