George Russell über Zandvoort: «Etwas besser als Spa»

Mercedes-Pilot George Russell sprach am Rande des Zandvoort-Rundkurses noch einmal über die grosse Schwäche der Silberpfeile und erklärte, warum er zuversichtlich ist, dass es besser als in Belgien laufen wird.

George Russell hat beim jüngsten Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder einmal einen glänzenden Auftritt hingelegt. Der junge Brite durfte dank der Rückversetzungen vieler Kontrahenten von Startplatz 5 losfahren und kreuzt die Ziellinie als Vierter. Zufrieden ist der Mercedes-Pilot aber nicht, wie er rückblickend erklärt.

«Ich war ziemlich enttäuscht, dass ich den dritten Platz nicht holen konnte, denn ich dachte, dass es möglich gewesen wäre, wenn ich ein paar Dinge etwas anders gemacht hätte», sagt Russell rückblickend. «Am Ende waren die Reifen nicht mehr gut genug, um Carlos Sainz zu schnappen. Wir hatten genug Tempo, um die Reifen etwas besser zu schonen. Aber hinterher ist man immer schlauer», fügt er an.

Am stärksten beschäftigt ihn aber die Frage, warum die Leistung am Sonntag so viel besser ausfällt als am Samstag. «Wir haben das immer noch nicht ganz verstanden, vielleicht ist der Unterschied zu Red Bull Racing nicht so gross, aber mit Blick auf das Mittelfeld ist es offensichtlicher. Wir werden im Qualifying oft von Alpine oder McLaren geschlagen. Selbst Alex Albon war in Spa sehr nah dran, vor uns zu landen, und im Rennen konnten wir dann aber ein starkes Tempo fahren.»

Auf das Wochenende in Zandvoort blickt der 24-Jährige mit Zuversicht: «Es ist eine kürzere Runde, deshalb denke ich, dass die Abstände generell etwas kürzer ausfallen werden als in Spa. Ich bin mir sicher, dass Max Verstappen und Red Bull Racing die Favoriten und sehr konkurrenzfähig sein werden. Wir haben aber Grund zu denken, das es etwas besser laufen wird als in Spa, wo unsere Schwächen besonders deutlich zu sehen waren.»

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4