Mercedes: Keine grossen Probleme in Zandvoort

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell erlebte in Zandvoort einen besseren Auftakt ins Rennwochenende als in Belgien. Dennoch gibt es noch viel zu tun, wie ingenieur Andrew Shovlin erklärt.

Das Wochenende in Zandvoort begann für das Mercedes-Team ganz nach Wunsch: George Russell drehte im ersten Training die schnellste Runde, Lewis Hamilton reihte sich gleich hinter seinem Teamkollegen und Landsmann ein. In der zweiten Session hatte dann der siebenfache Weltmeister die Nase vor seinem Stallgefährten: Hamilton war Drittschnellster, Russell landete auf der fünften Position.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fasste zusammen: «Das Auto liess sich hier viel leichter ausbalancieren als in Spa, und wir befinden uns hinsichtlich des Tempos offensichtlich in einer besseren Lage als in Spa. Es fehlt zwar noch etwas Speed auf einer schnellen Runde und auch im Renntrimm, aber der Rückstand ist viel kleiner als noch vor einer Woche in Belgien.»

«Die Trainings waren etwas chaotisch mit einigen roten Flaggen, aber wir haben es geschafft, unser Programm abzuspulen und haben eine gute Vorstellung davon, in welche Richtung wir bei der Abstimmung gehen wollen», berichtete der Engländer.

Gleichzeitig verriet Shovlin auch: «Für keinen der beiden Piloten ist die Fahrzeug-Balance bisher so, wie sie sein sollte, und beide waren im ersten Training zufriedener mit dem Auto. In der zweiten Session hatten wir an einigen Stellen Untersteuern, andernorts fehlte es etwas an Stabilität.»

Dennoch bleibt der 48-Jährige zuversichtlich: «Das sind keine grossen Probleme, aber sie müssen behoben werden, wenn wir Red Bull und Ferrari unter Druck setzen wollen.»

2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122