FP3 Zandvoort: Ferrari-Star Charles Leclerc top

Ferrari-Star Charles Leclerc blieb in der letzten freien Trainingsstunde auf dem Zandvoort-Rundkurs der Schnellste. Formel-1-Champion Max Verstappen drehte die drittschnellste Runde.

Auch zum dritten freien Training in Zandvoort wurden die GP-Piloten von strahlendem Sonnenschein begrüsst. Die Aussentemperatur lag bei 23,1 Grad Celsius, die niederländische Bahn hatte sich auf 29,4 Grad aufgeheizt, als das Aston Martin-Duo Sebastian Vettel und Lance Stroll sowie Sergio Pérez ausrückten. Letzterer sorgte dafür, dass die erste Rundenzeit auf den Monitoren aufleuchtete. Diese fiel mit 1:13,792 min noch gemütlich aus.

Der Mexikaner drehte noch mehr Runden und drückte die Bestmarke auf 1:13,603 min, bevor irgendein anderer Pilot eine Rundenzeit aufstellte. Über Funk berichtete er, dass sich sein Heck in den mittelschnellen Passagen noch schlechter anfühlte. Kurz darauf zeigte sich auch Lokalmatador Max Verstappen zum ersten Mal auf der Piste.

Der Formel-1-Champion legte unter frenetischem Jubel seiner Fans die ersten Meter in der letzten freien Trainingsstunde zurück und schaffte mit 1:12,309 min eine neue Bestzeit. Lewis Hamilton, der kurz darauf über die Start-Ziel-Linie kam, blieb auf seinem ersten gezeiteten Umlauf des Tages mehr as eine Sekunde langsamer, und auch Carlos Sainz, der kurz nach ihm die Arbeit aufgenommen hatte, fehlte mehr als eine Sekunde.

Etwas besser lief es für George Russell in der ersten Viertelstunde. Der Mercedes-Star schaffte es bis auf 0,625 sec an die Zeit des Niederländers heran, der am Funk allerdings erklärte, dass er nach einer gezeiteten Runde keinen Grip mehr habe. In der Folge drückte er die Bestmarke auf 1:12,196 min.

Kurz vor Halbzeit hatten alle Fahrer mindestens eine gezeitigte Runde gedreht und Verstappen führte die Zeitenliste immer noch an. Kurz danach sorgte Daniel Ricciardo für die ersten gelben Flaggen des Tages, weil er sich in der zwölften Kurve vertat.

Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die frühe Bestzeit von Verstappen unterboten wurde. Sainz schaffte die 4,259 km in 1:11.971 min. Doch damit hielt sich der Ferrari-Pilot nicht lange an der Spitze, sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es in 1:11,632 min um die Bahn und stellte damit die FP3-Bestzeit auf. Verstappen vertat sich beim Versuch, diese Messlatte zu übertrumpfen, und musste mit Platz 3 hinter dem Ferrari-Piloten und George Russell Vorlieb nehmen.

3. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,632 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,698

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,793

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,971

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,156

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,176

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,327

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:12,491

09. Mick Schumacher (D), Haas, 1:12,558

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,591

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,606

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,773

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,775

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,003

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,046

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,256

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,299

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:13,359

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,421

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:13,625